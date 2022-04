„Phelps“ de România: Vlad Stancu, noua senzaţie din sportul românesc! La 16 ani, duce o viaţă spartană

România nu prea mai contează în sporturile de echipă şi, inclusiv naţionala feminină de handbal, cam ultima care făcea performanţă la nivel înalt, e în cădere.

Din fericire, probele individuale oferă o rază de speranţă în acest peisaj sportiv dezolant. Pentru că Simona Halep (30 de ani, 20 WTA) rămâne în elita tenisului feminin, iar David Popovici (17 ani) reprezintă marea speranţă la o medalie olimpică, la Paris 2024. Şi înotul ne mai poate furniza o surpriză frumoasă, peste doi ani, la Jocurile Olimpice. Pentru că recent încheiatele Campionate Naţionale de la Bacău ni l-au scos în prim-plan pe Vlad Stancu (16 ani), cu rezultate formidabile pentru categoria sa de vârstă. Potrivit Sports Net, sportivul legitimat la Steaua e specialist în probele de fond, 800 şi 1500 de metri, iar până acum a doborât 25 de recorduri naţionale, cel mai vechi din 1988!

Americanul Michael Phelps, pe când avea 15 ani

Acest bilanţ al său aminteşte de legendarul Michael Phelps, cel mai medaliat sportiv olimpic, care a început să bată recordurile încă de la vârsta junioratului. Inclusiv acum, când s-a lăsat de sport, Phelps (36 de ani) deţine 11 recorduri naţionale în diferite categorii de vârstă în Statele Unite dintre care opt în probele de fond.

Bilanţ fabulos: 10 medalii de aur!

Revenind la Vlad Stancu, acesta a plecat de la Campionatele Naţionale de nataţie în bazin de 50 de metri cu... 10 medalii de aur! „Primul meu record l-am bătut la vârsta de 14 ani, la Campionatul Naţional de la Piteşti, în proba de 800 de metri. A fost o senzaţie superbă, cred că a fost unul dintre cele mai vechi recorduri din nataţia masculină, data din 1988“, a povestit puştiul de 16 ani.

În luna iulie, Vlad Stancu îşi poate confirma potenţialul la Campionatul European de juniori, care se va desfăşura, la Otopeni. Până atunci, tânărul înotător duce un regim spartan de viaţă, specific sportivilor de performanţă, despre care însă oamenii de rând ştiu prea puţin.

„Îmi încep ziua foarte devreme, în jur de ora 5 dimineaţă, ca să ajung la 7 la antrenament. Uneori, am şi sală înaintea antrenamentului de dimineaţă. Apoi, am masă, merg la liceu, după care merg acasă. Uneori, apuc să şi dorm. După-amiază, am al doilea antrenament“, a povestit Vlad Stancu (foto).

Acesta a început înotul de la vârsta de 7 ani şi marele său obiectiv e participarea la JO 2024. „Părinţii m-au dus la înot din dorinţa de a face un sport care te dezvoltă frumos, iar la vârsta de 11 ani, am urcat o treaptă, spre înotul de performanţă. Vreau să ajung la Jocurile Olimpice. E o senzaţie superbă, când se aude imnul naţional în boxe, e un sentiment de iubire faţă de patrie“, a spus Vlad Stancu.

David Popovici rămâne imbatabil în ţară