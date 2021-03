Pe 15 martie începe competiţia de schi alpin Poiana Braşov SES CUP 2021

Concursul va alinia la start un număr de aproximativ 80 de sportivi, număr diminuat de condiţiile impuse de pandemie. La Poiana Braşov SES CUP vor participa ţări precum: Liban, Lituania, Bulgaria, Bosnia şi Herţegovina, Slovacia, Ungaria si România.

Poiana Brasov SES Cup a fost atribuită Asociaţiei de Turism Poiana Braşov de către Federaţia Internaţională de Schi datorită capacităţilor sale organizatorice, precum şi infrastructurii competiţionale de un înalt nivel pe care organizaţia a reuşit să o pună la dispoziţie în ultimele sezoane.

Ştefan Ţînţ, promotorul principal al evenimentului, subliniază: „Suntem mulţumiţi să fi putut organiza şi anul acesta Poiana Braşov SES CUP, având experienţa ultimilor trei ani, cu două competiţii internaţionale: FIS Children Trophy şi Poiana Braşov SES CUP. În luna februarie 2021, un an special din cauza pandemiei de COVID-19, am reuşit cu succes realizarea cursei FIS Children Trophy. Astfel, în prezent, putem organiza cu profesionalism şi în siguranţă, în perioada 15-18 martie această competiţie, aşa cum am organizat cursele similare din anii anteriori. Aceste evenimente sportive de iarnă reprezintă pentru noi confirmarea faptului că schiul alpin din ţara noastră are o nouă şansă în context internaţional, prin creşterea interesului şi a suportului pentru schi. Am ocazia acum să mulţumesc în mod special sponsorilor care au încredere în valoarea sportivilor noştri şi îşi doresc ca aceştia să fie promovaţi pe plan international”.

Organizarea acestor concursuri internaţionale, acreditate de FIS, reprezintă o confirmare a faptului că Poiana Braşov poate găzdui competiţii de anvergură în viitor, care se datorează în primul rând investiţiilor semnificative făcute în modernizarea domeniului schiabil. În 2011–2012 staţiunea a beneficiat de un program guvernamental de dezvoltare a infrastructurii de schi pe direcţiile de extindere a domeniului de circa 80 de hectare, cu o lungime cumulată a pârtiilor de 24 de kilometri acoperiţi integral de zăpadă artificială. Valoarea investiţiei s-a ridicat la 33 de milioane de euro. De altfel, preocuparea pentru dezvoltarea infrastructurii din Poiana Braşov a continuat si în 2018 prin deschiderea unei parcări multietajate în Poiana Mică - investiţie cu fonduri europene în valoare de aproximativ 20 milioane lei.

Totodată, în luna februarie a acestui an, primarul Allen Coliban a anunţat că are în plan extinderea capacităţii domeniului schiabil de la 4.300 la 6.200 schiori pe zi, creşterea suprafeţei schiabile de la 75 hectare, la 100 hectare (+33%), creşterea lungimii cumulate a pârtiilor de la 20 km la 30 km (+50%), construirea a două noi telescaune fixe de 4 locuri, construirea unei gondole de 10 locuri, cu o capacitate de 2.400 de persoane/oră, două parcări cu un total de 600 de locuri în zona staţiei Cheişoara, acoperirea întregului domeniu schiabil existent cu instalaţii de produs zăpadă artificială şi noi instalaţii de nocturnă pe pârtiile Drumul Roşu şi Subteleferic.

Comitetul de organizare (CO) va asigura teste rapide de COVID – 19, pentru concurenţii la FIS SES CUP şi va pune la dispoziţia acestora măşti de protecţie FFP2, pe întreaga durată a defăşurării curselor.