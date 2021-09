Pandemie de prostie: Scene şocante la Sao Paulo, unde Brazilia - Argentina a fost oprit VIDEO

Un exemplu clar, în acest sens, a fost refuzul autorităţilor sanitare din Norvegia de a permite naţionalei de fotbal să călătorească în Bucureşti pentru un meci din Liga Naţiunilor. Aşa cum a fost normal, partida a fost pierdută de nordici, la masa verde, scor 0-3!

Acum, un episod şi mai bizar s-a petrecut, la Sao Paulo. Unde meciul Brazilia - Argentina, contând pentru etapa a 8-a a preliminariilor Mondialului din 2022, s-a întrerupt după numai 7 minute, la scorul de 0-0. Motivul? Pe gazon au pătruns reprezentanţii autorităţilor sanitare din Brazilia pentru a-i scoate de pe teren pe trei titulari ai „pumelor“: Emiliano Martinez (Aston Villa), Cristian Romero (Tottenham), Giovanni Lo Celso (Tottenham).

Aceştia au fost vizaţi de autorităţile braziliene, pentru că evoluează în Anglia, ţară aflată pe „listă roşie“ din motive epidemiologice. Drept urmare, cine soseşte în Brazilia din zona roşie e obligat să stea 14 zile în carantină.

Brazilienii susţin că cei trei fotbalişti argentinieni au sosit la Sao Paulo de la Caracas (Venezuela) şi au minţit că ar fi fost în Anglia, în ultimele 14 zile, tocmai pentru a „dribla“ carantina şi ratarea meciului cu Brazilia.

În apărarea lor, argentinienii susţin că, potrivit regulamentului Confederaţiei sud-americane (CONMEBOL), jucătorii echipelor naţionale sunt scutiţi de izolare şi de carantină, dacă fac deplasarea de la o ţară aflată pe listă roşie.

Cert e că Brazilia - Argentina a fost suspendat, în mod oficial, iar căpitanul „pumelor“, Lionel Messi, a spus că echipa sa nu va mai reveni pe teren, la Sao Paulo! „Suntem în Brazilia de trei zile, dacă voiau să ne deporteze jucătorii, aveau suficient timp!“, a tunat Messi.

În aceste condiţii, sunt şanse mari ca Brazilia să piardă meciul cu 0-3 la masa verde.

VEZI SCENELE HALUCINANTE DE LA SAO PAULO

Surreal: Brazil v Argentina stopped inside 7 mins by Brazilian Federal Police walking on field to detain 4 Argentinian Premier League players who failed to disclose they are based in Britain, breaking COVID protocols upon entering Brazil. Chaos ensued 🇧🇷🇦🇷 pic.twitter.com/ANG5L61SaK