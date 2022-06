Ovidiu Ioaniţoaia a suferit un atac vascular cerebral. Era în vacanţă în staţiunea Balcic, Bulgaria

Jurnalistul născut la Periş a confirmat pentru Fanatik faptul că a suferit un AVC dar a dat asigurări că este bine.

„Mă simt bine, nu mai am probleme. Am trecut printr-un moment greu, mi s-a confirmat că a fost AVC. O formă uşoară, a trecut, dar voi mai face nişte consultaţii. A condus soţia şi am ajuns azi-noapte la 3 la Constanţa, de la Balcic”, a declarat jurnalistul de 77 de ani.





Ovidiu Ioaniţoaia a început colaborarea cu ziarul Sportul (în prezent Gazeta Sporturilor) în 1968. În 1991 a fondat şi condus ziarul Sportul Românesc, iar în 1997 a înfiinţat un nou ziar, Pro Sport. În prezent, este directorul Gazetei Sporturilor.