Osaka, în lacrimi la conferinţa de presă de după eliminarea de la US Open. Ea anunţă că va lua o pauză

Ea a încercat să explice de ce şi-a aruncat racheta de două ori, dar nu a reuşit. "Îmi pare rău, nu prea ştiu de ce. Mi-am spus să fiu calmă, dar am simţit că fierb. De obicei îmi plac provocările, dar în ultima vreme mă simt neliniştită când lucrurile nu merg cum vreau eu. Nu prea ştiu de ce (...) m-am purtat ca un copil", a spus ea.

"În ultima vreme, când câştig, nu mă simt fericită. Este mai mult o uşurare. Şi când pierd, mă simt foarte tristă. Nu ştiu dacă este normal. Nu aş vrea să plâng, dar...Îmi este foarte greu să mă exprim. Sunt într-un punct în care nu ştiu ce voi face. Şi nu ştiu când voi juca următorul meci. Cred că voi lua o pauză", a spus ea, cu lacrimi în ochi.

Osaka, a treia jucătoare a lumii, a fost eliminată, vineri, în turul trei la US Open, de sportiva canadiană Leylah Fernandez.

Afectată de polemica iscată atunci când a decis să boicoteze presa, Naomi Osaka s-a retras de la turneul de la Roland Garros, înaintea meciului din turul al doilea, cu Ana Bogdan. Japoneza a spus că a trecut prin mai multe stadii de depresie după US Open 2018 şi că este o persoană introvertită, care cu greu îşi poate stăpâni anxietatea în public.

Apoi, la 16 august, Naomi Osaka a trecut din nou prim momente care i-au provocat lacrimi la prima conferinţă de presă ţinută la Cincinnati, unde a participat la un turneu de categorie WTA 1.000.

FERNANDEZ FIGHTS TO VICTORY!



The 18-year old Canadian defeats Naomi Osaka in a 3rd Round thriller at the US Open! pic.twitter.com/qQe64AagGM