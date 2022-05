Nemţii de la Frankfurt, ca un ceas elveţian! Invincibili şi câştigători!

A mers ca un ceas elveţian şi mai departe, iar în finală, la Sevilla, în faţa lui Gheorghe Hagi şi a lui Ianis, jucătorul lui Rangers, aflaţi în tribune, a pus mâna pe trofeu după ce a trecut de scoţieni la penalty, cu 6-5 (la finalul celor 90 de minute era 1-1).

Antrenorul nemţilor, care la anul îşi va conduce echipa în Liga Campionilor, s-a arătat de-a dreptul entuziasmat. „Am câştigat trofeul, e de necrezut. Chiar nu-mi vine să cred! A fost o tensiune brutală, un schimb de lovituri din partea ambelor echipe. La final, ambele erau epuizate. Apoi am fost mai norocoşi şi am învins la penaltiuri. Băieţii şi-au păstrat curajul. Am revenit după ce am fost conduşi. Sunt atât de mândru de echipă! Am jucat treisprezece meciuri în Europa şi nu am pierdut niciunul în acest sezon. Toată lumea a dat totul în această căldură incredibilă. Toată lumea şi-a adus contribuţia şi a fost posibil doar cu acest spirit. Acum urmează să sărbătorim câteva zile”, a declarat tehnicianul Oliver Glasner. „La penaltiuri este o loterie şi nu a fost seara noastră. Nu mă pot plânge, jucătorii mei au dat totul astăzi. Dacă joci multe finale importante, atunci când le câştigi vei avea amintiri care vor rămâne pentru totdeauna, dar când pierzi, te va durea foarte mult. Eu am pierdut o finală de Cupă Mondială. Trebuie să mergem mai departe”, a spus supărat antrenorul scoţienilor, Giovanni Van Bronckhorst.





Parcurs Europa League





Frankfurt – Betis, 3-2

Frankfurt – Barcelona, 4-3

Frankfurt – West Ham, 3-1

Frankfurt – Rangers, 6-5