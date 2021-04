Navas a făcut meciul vieţii pe Allianz Arena! Cifre uluitoare pentru portarul celor de la PSG

Întâlnirea din Germania a fost dominată copios de gazde, victoria francezilor venind pe fondul unei evoluţii excelente a trei jucători. Chiar dacă Mbappe a dat două goluri, atacantul a şi fost ales omul meciului, iar Neymar a reuşit două pase de gol, părerea multor specialişti este că succesul celor de la PSG ar fi fost imposibil fără prestaţie excepţională a portarului Keylor Navas. Costaricanul a apărat zece şuturi, dintre care şapte au fost expediate din interiorul careului, devenind primul portar din ultimii aproape 20 de ani care reuşeşte cel puţin zece parade într-un meci din Champions League

Statistici Bayern - PSG 2-3 (1-2) Ocazii de gol 31- 6 Şuturi pe poartă 12-4 Intervenţii ale portarilor 1-10 Cornere 15-1 Posesie 60% - 40%

La finalul partidei, antrenor celor de la Bayern, Hansi Flick, a vorbit de spre dezam[girea provocat[ de rezultatul final. "PSG a fost foarte eficientă, însă noi am dominat meciul. Trebuie să-mi felicit jucătorii, am arătat bine, însă nu am fost suficient de concentraţi în faţa porţii. Le-am spus jucătorilor după meci că mai avem o şansă în retur şi că trebuie să facem tot ce depinde de noi pentru a întoarce rezultatul. Am avut şanse să marcăm patru sau cinci goluri, dar nu a fost ziua noastră", a declart tehnicianul.

De partea celaltă, Kylian Mbappe a recunoscut superioritatea adversarilori şi a declarat că returul va fi unul complicat pentru formaţia sa "Am suferit, dar am suferit ca o echipă, nu trebuie să ne fie ruşine de jocul nostru. Am reuşit să-i lovim în cele mai bune momente pe care le-am avut. În retur vom juca la fel, vom încerca să atacăm când putem", a spus atacantul

Liga Campionilor, sferturi, tur

Marţi

*Man. City - Dortmund 2-1

*Real Madrid - Liverpool 3-1

Meciurile retur sunt programate pentru 14 aprilie.

Miercuri

*Porto - Chelsea 0-2

S-a jucat pe stadionul „Ramón Sánchez Pizjuán“ din Sevilla (Spania)

*Bayern Munchen - PSG 2-3

Meciurile retur sunt programate pentru 13 aprilie.