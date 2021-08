Naomi Osaka, surpriza negativă a optimilor de la Cincinnati! Cum arată tabloul sferturilor de finală

Teichmann a pierdut primul set, dar a revenit în următoarele două şi s-a impus cu scorul de 3-6, 6-3, 6-3, în două ore şi patru minute.

Surpriza de la Cincinnati a fost remarcată şi de site-ul WTA, care a notat că „Teichmann a obţinut cea mai importantă victorie a carierei”.





În drumul către sferturi, sportiva din Elveţia a eliminat-o în primul tur pe Sorana Cîrstea, după un meci fără istoric, 6-2, 6-0.

“Jil a jucat foarte bine. Eu în primul set am făcut tot ce trebuia să fac, iar apoi în al doilea şi în al treilea am fost poate un pic cam prea defensivă. Am învăţat multe din acest meci şi am simţit că am încercat tot ce am putut tot meciul”, au fost explicaţiile oferite după meci de Osaka.





Celelate rezultate din optimile de finală:

Ashleigh Barty (favorită 1) - Victoria Azarenka (favorită 14) 6-0, 6-2 Barbora Krejcikova (Cehia/Nr.9) - Garbine Muguruza (Spania/Nr.8) 6-1, 6-7 (5/7), 6-2 Angelique Kerber (Germania) - Jelena Ostapenko (Letonia) 4-6, 6-2, 7-5 Petra Kvitova (Cehia/Nr.11) - Ons Jabeur (Tunisia) 6-1, 6-2 Karolina Pliskova (Cehia/N.5) - Jessica Pegula (SUA) 6-4, 7-6 (7/5) Paula Badosa (Spania) - Elena Rîbakina (Kazahstan) 6-2, 7-6 (7/5) Belinda Bencic (Elveţia/N.10) - Karolina Muchova (Cehia) 7-5, 2-1 (abandon).



Sferturile de finală se vor juca după următorul programi:





Ashleigh Barty - Barbora Krejcikova

Angelique Kerber - Petra Kvitova

Karolina Pliskova - Paula Badosa

Belinda Bencic - Jil Teichmann





În afara Soranei Cîrstea, la turneul dotat cu premii totale în valoare de 2.144.989 de dolari a participat şi Simona Halep. Constănţeanca a câştigat în runda inaugurală, dar a fost nevoită să abandoneze înaintea turului secund din cauza unei accidentări