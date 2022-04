N-ai unde să arunci un ac! Cu tribunele pline, CFR vrea să treacă de FCSB! Bucureştenilor le e frică de arbitru

Arena CFR-ului este neîncăpătoare, cel puţin pentru partida dintre gazde şi FCSB, echipe aflate în lupta pentru titlu, la cinci puncte diferenţă în clasament, cu şase etape înainte de finalul sezonului.

Pentru meciul de duminică, de la ora 20.30, toate biletele au fost vândute, toate cele 22.198 de locuri fiind ocupate. Pe lângă interesul acordat unui meci care poate însemna un mare pas înainte pentru un nou titlu în dreptul CFR-ului, afluxul mare de spectatori vine şi din faptul că preţul tichetelor a fost destul de mic, 40 de lei la tribuna 1, 35 de lei la tribuna 2 şi 20 de lei la peluză.





Le e frică de arbitru





Meciul CFR - FCSB va fi condus de Istvan Kovacs, un prieten al preşedintelui ardelenilor Cristi Balaj, un „central“ aspru criticat de Gigi Becali de-a lungul timpului. „Are mintea întunecată de draci! Nu recunoaşte când greşeşte. O mizerie de om“, a tunat, cu venin, latifundiarul din Pipera. După meciul cu Craiova, Becali spunea la Pro Arena: „Am simţit o atitudine ostilă din partea lui. Nu trebuie delegat la meciurile din play-off“. Kovacs a fost delegat însă în play-off, va conduce un meci important, o partidă care poate desemna campioana. De data asta, cel puţin înainte de derby, bossul bucureştenilor a fost mai moderat în declaraţiile acordate as.ro: „Nu sunt supărat că l-au delegat pe el, pentru că el e cel mai bun la ora actuală. Atât vreau, să arbitreze corect. Dacă e galben, să fie galben. Dacă e fault, să fie fault. El nu mai are voie să greşească, pentru că e un arbitru mult prea experimentat. Din punctul meu de vedere, a fost delegat bine. Atât îi cer: să arbitreze ca un arbitru. Dacă el nu va da două cartonaşe galbene, dacă îi va lăsa să joace agresiv şi nu îi va avertiza din prima, normal că înseamnă că este cu ei. Asta mă deranjează pe mine. Arbitrează măcar la jumătate cum ai arbitrat în Champions League!“.

Kovacs a avut mereu cuvinte de laudă pentru Cristi Balaj, relaţia dintre ei intrând într-un fel de hiatus după ce ultimul a devenit preşedintele formaţiei din Gruia. „A fost un arbitru foarte valoros, corect. Nu mai avem contact direct pentru că nu ne permitem să ne stricăm cariera pentru o prietenie“, declara, pentru Orange Sport, arbitrul.





Pleacă Tavi Popescu la Torino?





Toată lumea se aştepta ca Florin Tănase să plece în campionate puternice şi să-l îmbogăţească pe Gigi Becali. Dar contul bancar al latifundiarului din Pipera ar putea să se mărească datorită lui Octavian Popescu. Mijlocaşul de 19 ani are evoluţii bune, e constant şi e dorit de Torino. Cotat la 3 milioane de euro, Popescu pare a fi exact fotbalistul de care au nevoie italienii. „E un jucător de mare perspectivă. Are dribbling bun şi ştie să scape de adversar. E mai mult atacant decât mijlocaş. Are şut puternic de la distanţă. Are viziune de joc. Îl văd în lotul lui Torino“, a declarat scouterul italian Davor Milito.





Fanii lui Dinamo Kiev, supăraţi pe FCSB





Gigi Becali vorbeşte mult şi fără a se gândi dacă supără sau nu pe cineva înainte. De data asta, pentru că i-a numit „nazişti“ pe cei din Batalionul Azov, militarii care apără Mariupolul, dar şi pentru că a spus că preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a fost pus în funcţie de un miliardar controversat, i-a enervat pe fanii lui Dinamo Kiev. „Va mai fi un meci între Dinamo şi FCSB după declaraţiile scandaloase ale preşedintelui clubului român despre Ucraina?“, s-au întrebat revoltaţi suporterii clubului ucrainean.