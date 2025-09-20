Zilele Bucureștiului 2025. Programul evenimentelor din weekend: plimbări pe apă, tururi ghidate, concerte și instalații spectaculoase

Zilele Bucureștiului 2025 vor transforma Capitala, în acest weekend, într-o sărbătoare. Locuitorii și vizitatorii orașului sunt așteptați să participe la concerte în aer liber și spectacole multimedia, la tururi ghidate și expoziții, evenimente dedicate celor 566 de ani de istorie marcați de la prima atestare documentară a Bucureștiului.

Seria de evenimente marchează 566 de ani de la prima atestare documentară a orașului.

„Străzi deschise” va anima Calea Victoriei cu zeci de evenimente artistice și comunitare pentru întreaga familie. Traficul rutier va fi închis în ambele zile de weekend, inclusiv pe timpul nopții, de sâmbătă, ora 9:00, până duminică, la ora 22:00.

Autobuzele turistice Bucharest City Tour vor circula gratuit, oferind prilejul unei plimbări relaxante, potrivit Agerpres.

Cele 14 stații de pe traseul cu autobuzul supraetajat sunt: Piața Presei, Muzeul Satului, Arcul de Triumf, Piața Victoriei, Calea Victoriei (două stații), Palatul Parlamentului, Piața Unirii, Universitate, Piața Romană, Piața Victoriei, Piața Charles de Gaulle, șos. Kiseleff și Piața Presei.

De asemenea, bucureștenii se pot plimba cu primele modele de tramvaie, gratuit, pe trasee precum Bucur Obor - Piața Sudului - șos. Viilor - Gara de Nord, Gara de Nord și CFR Progresul, Gara de Nord și Depoul Victoria.

Sâmbătă- tururi ghidate, parade, proiecții de filme și vizite la trenul prezidențial

-O expoziție de fotografie care surprinde atmosfera Capitalei din perioada interbelică va putea fi vizitată la Arcul de Triumf, între orele 10:00-17:30;

-Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului organizează reconstituiri istorico-militare și ceremonii de omagiere a eroilor, la Arcul de Triumf și pe Calea Victoriei, între orele 10:30 și 13:00 și de la 14:00 la 15:00;

-Sediul Primăriei Municipiului București își deschide porțile vizitatorilor, pentru tururi ghidate, proiecții de film, expoziții și activități creative, între orele 10:00-03:00. Accesul este gratuit;

- Șase tururi ghidate în centrul Bucureștiului vor fi organizate de Muzeul Municipiului București, începând cu ora 10:00. Acestea vor avea ca punct de plecare: Universitatea din București, strada Sfânta Vineri (zona fostei Sinagogi Malbim), Hanul lui Manuc, Curtea Veche, Piața Rosetti nr. 1, Palatul Suțu (Sala medievală);

- Debarcaderul Operei va găzdui, sâmbătă și duminică, dezbateri, ateliere, plimbări pe apă, expoziții și spectacole, precum și activități sportive și artistice, demonstrații științifice și tururi ghidate. Evenimentul „Dâmbovița Delivery” face parte din inițiativa Dâmbovița Apă Dulce, de regenerare urbană și ecologică;

-Expoziții foto cu imagini de epocă, proiecții de filme documentare, studiouri foto retro și animatori costumați vor readuce atmosfera interbelică a orașului. Evenimentul organizat de PROEUDS va avea loc în Piața Universității, între orele 10.00 - 22.00;

- O expoziție de vehicule și materiale istorice va avea loc, sâmbătă și duminică, pe Bd Gheorghe Duca, între orele 10:00 - 18:00, în cadrul 'Urban Move Expo', desfășurată în contextul Săptămânii Europene a Mobilității;

- Vizite la trenul prezidențial, expoziții CFR și curse speciale pe rute metropolitane, între orele 10:00-18:00, în Gara de Nord;

- Tururi ghidate pe pista de zbor se vor desfășura la Aeroportul Băneasa, sâmbătă și duminică, între orele 10:00 - 16:00 (exclusiv pe bază de înscriere). Pe pistă va fi amplasată și aeronava ROMBAC;

- Vizitatorii mici și mari vor putea planta copaci și flori în Parcul Ateneului, zona Sălii Palatului și Parcul Kretzulescu, de la ora 10.00, în cadrul unui eveniment organizat de ALPAB. De asemenea, vor avea loc workshopuri susținute de arhitecți peisagiști;

- Primul festival cultural din România dedicat exclusiv copiilor cu vârste cuprinse între 0 și 3 ani va putea fi urmărit la Opera Comică pentru Copii, între orele 10.00 - 20.00;- Opera Comică pentru Copii va susține între orele 11:00 - 12:30 un spectacol cu fanfară în Foișorul din Cișmigiu;

- O paradă spectaculoasă pe Calea Victoriei, între orele 16:30 - 18:00, va recrea atmosfera de altădată: cai, costume de epocă, artiști și personaje istorice. Punctul de plecare este bulevardul Dacia. Un moment special al manifestării va fi susținut de Circul Metropolitan București, care va prezenta un mini-show în dreptul Casei Armatei - Cercul Militar Național.

Defilarea se va încheia pe platoul din Piața Universității, unde publicul este așteptat să ia parte la tradiționala și îndrăgita „Bătaie cu flori”, între orele 18:00-19:00;- Street Food Festival, desfășurat în cadrul iMapp, va avea loc între orele 16:00 - 23:00, în Piața Constituției.

Tot în cadrul iMapp vor avea loc concerte susținute de: Sylvio, DJ Varer & Christian Thomson, Adrian Șaguna & Arias / Emil Vergo, HVMZA & maestrul Gheorghe Zamfir cu Orchestra Metropolitană București, condusă de dirijorul Daniel Jinga;

- Un concert susținut de Filarmonica „George Enescu”, dirijată de Tiberiu Soare, alături de soliștii Veronica Anușca și George Vîrban, va avea loc între orele 19:00- 22:00, în Piața Festivalului George Enescu;

- Piața Constituției va găzdui între orele 20:00- 23:00 ediția aniversară iMapp Bucharest, cu tema „Art Is All Around”;

Publicul va putea urmări, pe fațada de 23.000 mp a Palatului Parlamentului, lucrări ale unor artiști internaționali care concurează pentru Marele Premiu iMapp Bucharest 2025;

- Proiecții de filme documentare, scurt metraje de ficțiune și proiecția în premieră outdoor a filmului 'Nasty', la Palatul CEC, între orele 20:00 - 3:00;-

În cadrul Dâmbovița Delivery, între orele 21:00 - 22:00, pe râul Dâmbovița, în zona Operei Române, va avea loc 'Sirene pe Dâmbovița', prima instalație-spectacol pe apă din România.

Duminică- parada personajelor de poveste, legendarul raliu internațional și concert de operă

-Food Truck Festival în Piața Constituției, în cadrul iMapp, dar și evenimentul organizat de PROEDUS, în Piața Universității (cu expoziții foto, proiecții de filme documentare, studiouri foto retro și animatori costumați);

- Traseul Parada personajelor de poveste a Teatrului Ion Creangă va avea loc pe Calea Victoriei (din bd. Dacia pana la intersecția cu Athenee Palace), între orele 16:30 - 18:00;- Parada Gumball 3000 va sosi în Piața Constituției începând cu ora 19:30.

Legendarul raliu internațional va include peste 100 de supermașini, conduse de o distribuție internațională de celebrități, din peste 40 de țări.

În exclusivitate pentru București, la ora 18:45 va avea loc lansarea globală a modelului Koenigsegg Jesko 'Cobyx'.

Programul muzical al serii, oferit de Gumball 3000, include: artistul afrobeats Adekunle Gold la ora 20:00, rapperița americană EVE la ora 20:30 și DJ-ul olandez Afrojack la ora 21:00.

Spectacolul se va încheia cu un set special back-to-back susținut de Afrojack și Vikkstar, membru al grupului britanic Sidemen, care vor urca pe scenă la ora 22:00;

- În Piața Festivalului George Enescu, de la ora 18:00, are loc concertul „Opereta Stars”, iar la 19:00, Big Band-ul Radio România, condus de Simona Strungaru, închide festivalul.