Momente ireale la Craiova: „Ne-au dat afară ca pe borfaşi. Norocul jucătorilor că nu le-a dat nimeni foc“

Nu am niciun simptom. Mă simt foarte bine. Am fost testat la un loc cu toată echipa, aşa cum prevede regulamentul, iar apoi am fost informat că sunt pozitiv. Vom vedea care sunt următorii paşi, cei de la DSP vor decide.

Petre Rădăuceanu medic FC Botoşani pentru Monitorul de Botoşani