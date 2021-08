Moment şocant, în Turcia: Un jucător de la Galatasaray şi-a luat colegul la bătaie pe teren VIDEO

Alexandru Cicăldău (24 de ani) a fost transferat de Galatasaray, de la CS U Craiova, pentru 6,5 milioane de euro. La aproape o lună de la această mutare, mijlocaşul a şi debutat pentru formaţia din Istanbul.

Luni seară, în deplasarea din campionat cu Giresunspor, românul a fost titular şi a stabilit scorul final, 2-0, cu un penalty transformat, în minutul 45+1. Cicăldău a fost pe teren până în minutul 82 şi, în partea secundă, a asistat la o fază care, cu siguranţă, l-a şocat şi pe el.

Concret, în minutul 61, fundaşul brazilian Marcao s-a dus ameninţător spre colegul său de echipă, turcul Kerem Akturkoglu şi, mai întâi, l-a lovit cu capul în figură, după care a început să-l ia şi la palme! Incidentul nu s-a încheiat însă aici! Pentru că centralul Ozdamar a analizat faza pe marginea terenului, cu ajutorul arbitrajului video! Apoi, l-a eliminat pe Marcao, considerându-l vinovat pentru cele petrecute pe teren!

VEZI MOMENTUL ÎN CARE MARCAO ÎL ATACĂ PE KEREM

Galatasaray defender Marcao get red-carded yesterday for punching and head-butting…his own teammate.



Unbelievable.😳#GalatasaraySK fans supported Kerem Aktürkoğlu with their social media posts after the match.#SüperLigpic.twitter.com/QE0Y9EIa2c