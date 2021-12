Moment de răscruce pentru România: Culisele unei decizii care va influenţa viitorul naţionalei

Naţionala României a intrat în hibernare. E consecinţa ratării unui alt obiectiv, barajul de calificare pentru Mondialul din 2022.

Dacă ar fi prins locul 2 în grupa preliminară, după Germania, naţionala ar fi numărat acum zilele până la primul meci de play-off, programat pentru 24 martie. Aşa, urmează un amical banal, cu Israel, la data de 29 martie.

Astfel, e de înţeles de ce federaţia a acceptat ca naţionala să intre în 2022 fără selecţioner. Pentru că, după cum a lăsat de înţeles şi consilierul preşedintelui FRF, Andrei Vochin, sunt şanse minime ca succesorul lui Rădoi să fie numit până la finalul săptămânii.

„Nu deţin informaţii că s-ar petrece ceva până în Anul Nou. Nici nu ştiu cum s-ar putea petrece, pentru că numirea se face prin votul Comitetului Executiv. Următoarea adunare va fi în ianuarie (n.r. - la data de 15 ianuarie), iar până atunci cei care negociază, Răzvan Burleanu şi Mihai Stoichiţă, au la dispoziţie o listă cu care poartă discuţii. E posibil să fi avut loc întâlniri“, a spus Vochin, la Telekom Sport.

Bratu „a dat din casă“

Cine se află însă pe lista FRF, după ce a căzut varianta Dan Petrescu? A explicat Florin Bratu, selecţionerul naţionalei de tineret, cel care a participat la discuţiile din cadrul Comisiei Tehnice: „Au primit voturi Edi Iordănescu, Adi Mutu, Victor Piţurcă, Bölöni... Normal că s-a făcut un clasament al voturilor, dar nu pot spune! Cel care are printre cele mai multe voturi e liber de contract şi are sub 55 de ani!“.

Din declaraţia dată de Bratu la Digi Sport reiese că Mutu (42 de ani) e favorit, în condiţiile în care Piţurcă (65 de ani) şi Bölöni (68 de ani) nu se încadrează în profilul antrenorului care ar fi adunat cele mai multe voturi, iar Edward Iordănescu (43 de ani) n-a fost contactat de nimeni de la FRF, potrivit informaţiilor obţinute de „Adevărul“.

Stoichiţă, amnezic, nu-l vrea pe Bölöni

În acest moment, nu e niciun secret că şeful Comisiei Tehnice, Mihai Stoichiţă - foto (67 de ani) trage sforile pentru numirea lui Mutu în funcţia de selecţioner. Mai mult, „Lippi“ s-a declarat, în mod public, împotriva instalării lui Bölöni!

„Bölöni a plecat de la echipa naţională. E vorba despre principii“, a fost declaraţia dată de Stoichiţă, prin care a făcut referire la momentul din 2001, când Bölöni a părăsit funcţia de selecţioner pentru a prelua Sporting Lisabona (Portugalia).

Curios e că acelaşi Stoichiţă a aprobat o eventuală revenire a lui Piţurcă la prima reprezentativă, deşi acesta a procedat la fel ca Bölöni, dar în 2014. Concret, în mijlocul campaniei de calificare pentru Euro 2016, Piţi a renunţat la contractul cu FRF pentru a prelua Al-Ittihad (Arabia Saudită). Stoichiţă însă pare că a uitat de acest episod: „Sigur, Victor Piţurcă poate fi o opţiune, de ce nu?“.

Momentul adevărului pentru Burleanu

Aşadar, Stoichiţă, omul care a fost fotografiat primind indicaţii tactice prin telefon de la Gigi Becali pe banca FCSB-ului, a ajuns să aibă un cuvânt greu de spus în privinţa numirii viitorului selecţioner. Iar Stoichiţă, la rândul său, vrea un antrenor pe care să-l controleze. Motiv pentru care insistă pentru Mutu. Adică, un tehnician lipsit de experienţă, comod, asupra căruia a avut o influenţă mare, cât timp Adi a fost selecţioner la naţionala U21.

În ciuda insistenţelor lui Stoichiţă, şeful FRF, Răzvan Burleanu - foto (37 de ani) nu se grăbeşte să valideze numirea lui Mutu pe banca naţionalei. Ceea ce e firesc, având în vedere că Burleanu e deja sub presiune după ce prima reprezentativă a ratat toate obiectivele declarate ale şefului FRF din ultimii ani: Mondialul din 2018, Euro 2020 şi Mondialul din 2022. Instalarea unui alt selecţioner lipsit de experienţă, fără CV, care să o dea în bară, mai întâi, în Liga Naţiunilor, iar apoi în campania de calificare pentru Euro 2024 ar fi o lovitură dură pentru administraţia Burleanu.

Aşadar, şeful FRF ia în calcul varianta numirii lui Bölöni în fruntea primei reprezentative. Vorbim despre un antrenor care întruneşte toate atuurile necesare pentru această funcţie: experienţa profesională, rezultate la cel mai înalt nivel, plus abilitatea promovării unor jucători tineri. Pe când era la Sporting, Bölöni a adus la prima echipă jucători precum Cristiano Ronaldo şi Ricardo Quaresma, amândoi nişte puşti, la vremea respectivă.

Având în vedere cele două opţiuni, Bölöni şi Mutu, amândoi liberi de contract, e lesne de înţeles de ce urmează un moment de răscruce pentru naţionala României. Iar mingea e la Răzvan Burleanu. Care are de ales între competenţă şi complezenţă. Rezultatul deciziei sale va fi decontat de naţionala României.

13 partide a strâns Ladislau Bölöni ca selecţioner al României, în perioada 2000-2001: a avut 8 victorii, 2 egaluri şi 3 înfrângeri. 7 meciuri a avut Adrian Mutu pe banca naţionalei U21 cu care s-a calificat la Euro 2021: 3 victorii, 3 remize, 1 înfrângere.

Ce urmează pentru echipa naţională

*29 martie: Israel - România (amical)

Liga Naţiunilor, ediţia 2022-2023

*4 iunie 2022: Muntenegru – ROMÂNIA (ora 21.45)

*7 iunie 2022: Bosnia şi Herţegovina – ROMÂNIA (ora 21.45)

*11 iunie 2022: ROMÂNIA – Finlanda (ora 21.45)

*14 iunie 2022: ROMÂNIA – Muntenegru (ora 21.45)

*23 septembrie 2022: Finlanda – ROMÂNIA (ora 21.45)

*26 septembrie 2022: ROMÂNIA – Bosnia şi Herţegovina (ora 21.45)