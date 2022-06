Modestia unui campion mondial. David Popovici: Sunt un puşti care înoată repede. Un tip banal care e capabil, ajutat de oameni dedicaţi, să inspire alţi oameni

GALERIE FOTO







„Sincer, m-am bucurat că s-a terminat şi că am terminat concursul în stil. Ce pot să spun e că mă bucur că lumea m-a urmărit şi că într-un final s-a şi televizat acest concurs. Sper că, fără să exagerez, milioane de români m-au urmărit şi că am reuşit să-i fac mândri. Urmează o vară plină, am un program încărcat. Pe termen scurt, urmează o mică pauză, o «reveneală.» N-a fost un concurs pentru care m-am pregătit extraordionar de tare. Asta mă face şi mai optimist pentru ce va urma. Totuşi, aş minţi dacă aş spune că n-am fost într-o stare fizică bună aici. Sunt un puşti care înoată repede. Un tip banal care e capabil, ajutat de oameni dedicaţi, să inspire alţi oameni”, a spus David Popovici într-un scurt interviu acordat pentru TVR Info la Budapesta.





David Popovici a obţinut miercuri medalia de aur la proba de 100 de metri liber de la Campionatul Mondial de Nataţie de la Budapesta