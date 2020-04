Messi, mesaj acid: Ce a dezvăluit despre micşorările salariale care se fac în această perioadă

Dacă până şi Juventus, o forţă în fotbalul mondial, şi-a convins jucătorii şi stafful tehnic să renunţe la o parte din salariile pe lunile martie, aprilie, mai şi iunie, atunci e clar că noi, oamenii de rând, ne putem aştepta la o recesiune cum n-a mai fost niciodată!





În acest moment, nimeni nu ştie câţi morţi vor fi din cauza pandemiei până când situaţia va fi ţinută sub control, însă există o altă certitudine: vor fi milioane de „morţi“ printre cei care fie că şi-au pierdut deja locurile de muncă, fie că urmează să devină şomeri! Iar mulţi dintre norocoşii care vor avea un loc de muncă în continuare se vor alege, foarte probabil, cu venituri micşorate.





Nici fotbalişti nu sunt scutiţi de micşorări salariale! În România, mai multe cluburi, în frunte cu FCSB, au înjumătăţit deja contractele. Iar asemenea decizii se iau peste tot în lumea sportului.





Inclusiv la Barcelona, jucătorii au acceptat să aibă veniturile diminuate, deşi, la un moment dat, s-a speculat că Messi şi colegii săi ar fi refuzat acest sacrificiu financiar. Supărat din cauza acestor minciuni, căpitanul Barcelonei a avut un mesaj acid pe reţelele de socializare.





Ce a scris Lionel Messi?





*Vreau să clarific faptul că dorinţa noastră a fost mereu aceea de a accepta reducerea salariilor pentru că am înţeles că e vorba de o situaţie excepţională, iar noi am fost MEREU primii care am ajutat clubul când a fost nevoie.





*De multe ori, am făcut lucruri din proprie iniţiativă, de aceea, suntem surprinşi să vedem că există persoane din club care ne pun acţiunile sub o lupă sau pun presiune pe noi, deşi noi am dorit mereu să facem acest lucru. Dacă înţelegerea a venit mai târziu, motivul e că am dorit să găsim o soluţie pentru a ajuta clubul şi angajaţii în această perioadă dificilă.





*În ceea ce ne priveşte, a sosit momentul să anunţăm că, în afară de reducerea cu 70% a salariilor în timpul stării de urgenţă, vom face contribuţii astfel încât salariaţii clubului să primească salariul integral în această perioadă.