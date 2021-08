Messi, conferinţă cu lacrimi, la plecarea de la Barcelona: Ce a spus despre acordul cu PSG

Cariera fotbalistică a lui Messi la Barcelona s-a încheiat, în mod oficial. După 17 sezoane petrecute la prima echipă. În această perioadă, Leo a adunat 34 de trofee, 778 de meciuri, în toate competiţiile, 672 de goluri şi 305 pase de gol!

Messi a ajuns la Academia clubului Barcelona, pe când avea doar 13 ani. Şi a părăsit oraşul câştigându-şi, în timp, statutul de cel mai mare fotbalist din istoria grupării catalane.

De aceea, fanii s-au adunat în faţa clubului, înaintea conferinţei sale de adio.

A urmat un eveniment emoţionant, în timpul căruia Leo a fost copleşit de emoţii. Totul sub privirile celorlalţi fotbalişti ai Barcelonei, prezenţi şi ei, în sala de conferinţă.

Ce a spus Lionel Messi?

*În ultimele zile, m-am gândit la ce ar trebui să spun. E foarte dificil pentru mine, după atâţia ani, am fost aici toată viaţa!

*Anul trecut ştiam ce voi spune, pentru că atunci chiar voiam să plec. Dar anul ăsta nu eram pregătit. Atât eu, cât şi familia mea voiam să rămânem aici, să stăm acasă şi să ne bucurăm de viaţa pe care o avem în Barcelona de atâţia ani. Toţi anii aceştia pe care i-am avut au fost extraordinari. Am fost toată viaţa mea aici, încă de când aveam 13 ani. Nu mi-am imaginat niciodat că o să spun „adio“.

*M-am oferit să reduc salariul cu 50%. Nu mi-au cerut nimic mai mult. Am făcut tot ce s-a putut. Aşa cum a spus preşedintele, clubul are o datorie foarte mare. Nu e posibil să rămân. Trebuie să mă gândesc la viitorul meu, la cariera mea, la ce trebuie să fac. Cum am mai spus, am făcut totul pentru a rămâne. Dar nu e posibil. Nu e nimic de spus. Am făcut tot ce era posibil.

*Am făcut totul, eu, clubul şi Laporta (n.r. - Juan Laporta, preşedinte Barcelona). Dar nu s-a putut mai mult din cauza Ligii. Am făcut totul. Am vrut să rămân. Anul trecut, n-am vrut, dar acum voiam. Dar nu s-a putut. Totul era aranjat, dar din cauza Ligii, nu s-a putut face. Eram cu totul de acord. Clubul n-a putut înregistra contractul.

*Jucătorii vin şi pleacă. Aşa cum a spus şi Laporta, clubul e mai important decât oricine. Într-un final, se vor obişnui fanii. Va fi ciudat la început. Nu mi-am imaginat niciodată că voi pleca aşa. E greu fără suporteri. Plec fără să văd fanii. Îmi imaginam stadionul plin, putând să-mi iau la revedere cum trebuie.

*Voi veni aici ca adversar şi voi da totul pentru a câştiga. Voi termina cariera în felul meu, încercând să câştig totul. Vreau să câştig. Asta e mentalitate mea. O să merg la o echipă care poate fi adversara Barcelonei, dar nu voiam să plec.

*PSG e o posibilitate. N-am nimic confirmat cu nimeni. Când a fost făcut anunţul oficial, am primit multe telefoane, de la multe cluburi interesate. Pentru moment, nu am nimic concretizat cu nimeni, doar discuţii!

*Sper să revin şi să fiu parte din club, să ajut clubul să fie cel mai bun din lume. Asta e tot ce pot spune acum. M-am gândit la multe, dar nu-mi ies cuvintele. Vă mulţumesc tuturor.

