Messi, atac dur la adresa conducerii Barcelonei: Postarea sa a devenit virală

Messi consideră inadecvat modul în care uruguayanul a fost îndepărtat de la echipă şi menţionează ironic că a ajuns în punctul în care nu mai poate fi surprins de nicio decizie a şefilor grupării.

”Începusem să mă obişnuiesc cu ideea, dar astăzi, când am intrat în vestiar, am realizat asta cu adevărat. Va fi foarte greu să nu mai petrec timp alături de tine, atât pe teren, cât şi în afara lui. O sa ne lipseşti foarte mult. Am petrecut mulţi ani împreună, avem mulţi prieteni comuni, am mancat de multe ori împreună, am fost împreună la multe evenimente... Sunt multe lucruri pe care nu am cum să le uit. Va fi foarte ciudat să te văd îbrăcând echipamentul altei echipe şi, mult mai ciudat, să îţi fiu adversar. Meritai o despărţire pentru faptul că că eşti unul dintre ce mai importanţi fotbalişti din istoria acestui club, cu multe realizări individuale şi cu cu echipa.Îţi doresc mult succes în noua provocare. Te iubesc foarte mult. Sper să ne revedem curând, prietene" a transmis Lionel Messi,