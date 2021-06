Mărturia medicului naţionalei Danemarcei: Cum l-a găsit pe Eriksen pe gazon

„Am fost chemaţi, când s-a prăbuşit pe gazon. Stătea pe o parte şi respira. Iniţial, am simţit că avea puls, dar, imediat, lucrurile s-au schimbat. Am început rapid manevrele de resuscitare. Doctorul de la stadion ne-a ajutat enorm, ca şi restul echipei de urgenţă. L-am readus printre noi şi am vorbit cu el înainte de a-l transporta la spital. Din fericire, s-a agăţat de viaţă“, a spus Boesen.

Incidentul de pe „Parken“ a fost relatat, ulterior, şi de medicul naţionalei Danemarcei, Morten Boesen. Potrivit gsp.ro, acesta a povestit cum l-a găsit pe Christian Eriksen şi cum a procedat pentru a-l salva.