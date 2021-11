„Marioneta“ lui Becali să fii, linişte să ai. „Mă interesează pe mine de clauze din contract? A pus el acolo nişte tâmpenii”

FCSB e, în această perioadă, un vulcan gata să erupă! Iar asta pentru că Gigi Becali testează nervii lui Edward Iordănescu.

Dintr-un om care îşi luase angajamentul de a nu mai comenta nimic în public despre jocul echipei, latifundiarul a redevenit acum analistul vocal, omniprezent la emisiunile TV. Şi nu doar că, în felul acesta, îşi încalcă promisiunea faţă de Iordănescu jr, dar chiar pare că şi-a propus să-l umilească din ce în ce mai mult pe antrenorul de 43 de ani.

După tirada de luni dimineaţă, de la Pro X, în care, pur şi simplu, a desfiinţat jocul roş-albaştrilor, Gigi Becali şi-a reluat ofensiva, miercuri seară, de această dată, la Digi Sport. Doar că acum nu s-a limitat la a comenta jocul echipei, ci a anunţat, sus şi tare, că e gata să-l dea afară pe Edward Iordănescu, fără a fi deranjat de achitarea clauzei de reziliere din contract, cifrată la 500.000 de euro.

„Fac ceva pe contractul ăla“

De remarcat că, până să-şi înceapă Becali tirada, analistul Digi Sport, Gabi Balint, a insistat că Edward Iordănescu e protejat de contractul său „beton“ la FCSB, cu referire la banii pe care ar trebui să-i primească, dacă e concediat înainte de finalul sezonului. „Edi poate să stea liniştit. Patronul şi-a găsit naşul, acum să vedem ce face Edi, să nu renunţe, pentru că el, în situaţii trecute, a renunţat cam uşor. Edi are şi jucătorii alături de el. Va avea şi şanse la campionat“, a spus fostul internaţional.

Auzind declaraţiile lui Balint, patronul FCSB a devenit şi mai înverşunat: „Măi, domnul Balint, nu s-a născut naş pentru Gigi Becali, fac ceva pe contractul ăla“.

După ce a clarificat ce înseamnă valoarea unui contract pentru el, Becali l-a călcat în picioare pe Edward Iordănescu. „Mă interesează pe mine de clauze din contract? Nici n-am citit contractul, i-am zis să pună ce vrea el, a pus el acolo nişte tâmpenii. Când nu o să mai am încredere în el, plătesc jumătate de milion şi cu asta, basta, dar încă am încredere în el“.

În stilul său caracteristic, după ce a spus că are încredere în Edward Iordănescu, Becali a mai desfiinţat o dată jocul echipei sub comanda antrenorului instalat la data de 20 august. „Ăsta e fotbal? Aşa, n-ai perspectivă, că Dumnezeu nu ţi le câştigă pe toate. Dacă joacă echipa tot aşa, hai, la revedere, să mai rămână şanse în play-off. Bine, Edi încă are scuze. Cu COVID, cu accidentări, cu probleme de lot, cu alea. Altfel, îi dădeam 500.000 de euro şi hai, la revedere. Nu contează pentru mine 500.000 de euro“, a spus Becali.

Vrea să-i pună jucătorii în cap

Deşi s-a dat „rotund“ la televizor, spunând că 500.000 de euro nu e o sumă care să conteze pentru el, de fapt, tot ce spune acum Becali vine dintr-o încercare disperată de a evita plata acestei sume! Practic, latifundiarul speră ca antrenorul, un tip orgolios, să cedeze nervos şi să ceară el rezilierea contractului, caz în care înţelegerea s-ar încheia imediat, fără ca vreuna dintre părţi să plătească vreo despăgubire.

Altfel spus, în acest moment, Becali îşi „dinamitează“ singur echipa, doar pentru a scăpa de Edward Iordănescu. Gratis! Şi e dispus să meargă până acolo, încât să strice şi atmosfera din vestiar, în speranţa că îşi va atinge scopul! Tocmai de aceea, l-a pus pe Iordănescu jr într-o situaţie penibilă, povestind că Budescu a fost adus, în vară, peste capul antrenorului! „Edi nu l-a vrut pe Budescu. Eu l-am vrut. El mi-a spus: «Patroane, o să am probleme...». Îl ştiam pe Budescu, dar n-am crezut niciodată că dă atâtea exterioare. Bine, Budescu mai are 3-4 luni contract şi gata, la revedere! Cu Voluntari, am văzut că Edi l-a schimbat în minutul 66. Eu îl schimbam în minutul 33“, a comentat Becali.

Cine a executat a rezistat

Această ultima parte a declaraţiei lui Becali trădează şi adevărata sa nemulţumire, în momentul de faţă: faptul că a dat de un antrenor care nu mai execută ordinele sale! Pentru că, până la venirea lui Edward Iordănescu, în ultimii ani, rolul antrenorului la FCSB fusese redus la „marioneta“ patronului. De aici şi schimbările ridicole din timpul meciurilor, câte trei de cele mai multe ori, uneori, chiar înainte de pauză!

Odată cu instalarea lui Edward Iordănescu, Becali a rămas fără „telecomandă“. O perioadă a suportat această situaţie, însă acum şi-a propus să redevină antrenorul din tribune. Şi aşa se explică războiul pe care i l-a declarat lui Edward Iordănescu. Mai ales că, judecând strict după rezultate, actualul antrenor poate fi orice, numai de dat afară nu! Cu un procentaj al meciurilor câştigate de 72,7%, Iordănescu jr ocupă locul 1, alături de Bogdan Argeş Vintilă, în clasamentul antrenorilor care s-au perindat în ultimii ani la FCSB şi au bifat minimum 15 partide. Practic, cine a executat ordinele lui Becali a rezistat pe bancă cu rezultate mult mai slabe, pe când „rebelul“ Edi, care pus echipa pe picioare, are acum zilele numărate. Iar odată cu plecarea sa, FCSB va redeveni Faci Ce Spune Becali. De aici şi concluzia amară trasă de Gabi Balint, la Digi Sport: „Dacă pleacă Edi, revenim la oile noastre“.

Edward Iordănescu la FCSB

Liga I Voluntari – FCSB 0-0

Liga I Farul – FCSB 0-1

Liga I FCSB – FC Argeş 2-1

Liga I FCSB – Mioveni 3-0

Liga I Chindia – FCSB 0-1

Liga I FCSB – Clinceni 3-2

Cupa României Hunedoara – FCSB 3-5

Liga I U Craiova – FCSB 0-1

Liga I FCSB – Dinamo 6-0

Liga I CFR – FCSB 4-1

Liga I FCSB – Sepsi 1-1

Bilanţ: 11 meciuri, 8 victorii, 2 remize, 1 înfrângere

*FCSB a pierdut un meci în optimile Cupei României, 0-3 cu Voluntari, însă la masa verde din cauza focarului de COVID-19 care a făcut imposibilă disputarea partidei.