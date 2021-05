Luis Suarez nu uită de fosta lui echipă Barcelona după ce a câştigat campionatul cu Atletico: Felul în care m-au subestimat...

Suarez spune că va fi "întotdeauna recunoscător clubului Atletico, care mi-a deschis porţile, astfel încât să demonstrez în continuare că sunt bun. O mulţime de oameni au suferit cu mine. Soţia mea, copiii mei, zilnic... Sunt în lumea fotbalului de mulţi ani şi acesta este anul în care au suferit cel mai mult. Atlético a avut un an fabulos, în ciuda dificultăţilor pe care le-am avut uneori în LaLiga. Am fost cei mai consistenţi şi am terminat campioni", a spus uruguayanul, care a izbucnit în lacrimi după ce Atletico a devenit campioană.