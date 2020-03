Liga Naţiunilor, ultima grijă a lui Rădoi: Selecţionerul a dezvăluit principala sa preocupare

Până să ajungă la meciurile din Liga Naţiunilor, Mirel Rădoi are de rezolvat barajele din luna martie, eventuala participare la Euro 2020, dar şi meciurile de la Jocurile Olimpice cu naţionala U-23

România a nimerit în grupa 1 a Ligii B a Naţiunilor, unde, cu siguranţă, în acest moment, trei din cele patru naţionale au cu totul alte griji decât partidele din această competiţie, care se vor desfăşura în perioada septembrie – noiembrie 2020.





Iar asta pentru că atât România, cât şi Norvegia şi Irlanda de Nord au ratat prezenţa la Euro 2020 prin intermediul preliminariilor tradiţionale, însă, datorită clasării în precedenta ediţie a Ligii Naţiunilor, au ajuns la barajele de calificare. Iar începând de astăzi, mai sunt fix trei săptămâni până la aceste baraje! La 26 martie, vom avea următoarele confruntări:





*Islanda – România la Reykjavik





*Norvegia – Serbia la Oslo





*Bosnia – Irlanda de Nord la Zenica





Practic, singura naţională din grupa 1 a Ligii B, scutită de aceste baraje şi calificată deja la Euro 2020, e Austria. Adică, o echipă care va debuta la Campionatul European din această vară chiar pe „Arena Naţională“, la 14 iunie, urmând să înfrunte România, dacă tricolorii vor trece de cele două baraje din luna martie!





Având în vedere această situaţie, chiar şi Mirel Rădoi a vorbit mai mult despre play-off-ul cu Islanda cu ocazia tragerii la sorţi pentru Liga Naţiunilor 2020. „Chiar ieri (n.r. - luni) am primit poze din Islanda, zăpada a intrat sub prelata care acoperă iarbă, iar deasupra acesteia sunt 40 de centimetri de zăpadă. Starea gazonului nu e foarte bună, dar cei de la UEFA ne-au asigurat că terenul se va prezenta în condiţii bune. La nivel de determinare, putem fi la egalitate cu islandezii. Nu sunt fericit că jucătorii noştri nu sunt folosiţi la echipele de club. Sper ca toţi cei care vor fi convocaţi să aibă minimum 180 de minute jucate în ultima lună. Am creionat un lot de 35 şi vom rămâne la 23. Pentru unii, sunt sigur că o să fie decizii destul de greu de acceptat, dar, până la urmă, sunt lucruri pe care noi le vedem...Vor fi jucători care nu vor fi prezenţi şi care au fost până acum“, a declarat selecţionerul pentru Pro TV.





Acesta a analizat şi grupa României din Liga Naţiunilor: „N-a; fi vrut Austria, cu celelalte echipe din prima urn[ n-a; fi avut probleme. Mi se pare c[ Austria e o naţională în formă. În rest, e o grupă echilibrată, o sa facem tot posibilul să terminăm pe primele două locuri. Va trebui să încercăm să ne facem jocul indiferent de adversarul pe care-l întâlnim, cum am făcut şi la tineret. În jocurile cu echipele nordice trebuie să evităm să ne măsurăm forţele cu ele“.





Håland vine la Bucureşti





România a jucat, relativ recent, cu două dintre cele trei naţionale cu care a picat în grupa ei din Liga Naţiunilor.





Cu Irlanda de Nord, tricolorii s-au duelat ultima dată în preliminariile pentru Euro 2016. Atunci, România a câştigat, acasă, cu 2-0 (Papp 74, 79), iar în deplasare a remizat, scor 0-0. Grupa a fost câştigată însă de Irlanda de Nord cu 21 de puncte. România a terminat pe doi, cu 20 de puncte. Ambele naţionale s-au calificat pentru Euro 2016. De remarcat că nord-irlandezii vor avea alt selecţioner la ora partidelor din Liga Naţiunilor. Asta pentru că Martin O’Neil, de nouă ani în funcţie, a semnat deja cu Stoke City şi va mai fi selecţioner doar până în vară.





Cu Norvegia, tricolorii s-au aflat în grupă în preliminariile pentru Euro 2020. A fost 2-2 la Oslo (T. Elyounoussi 56, Ødegaard 70 / Keşeru 77, 90+2) şi 1-1 la Bucureşti (Mitriţă 62 / Sørloth 90+2). În naţionala Norvegiei joacă noua vedetă a fotbalului mondial, Erling Håland (Dortmund).





În fine, ultimul meci cu Austria datează din 2012, într-un amical, încheiat la egalitate, scor 0-0. Austriecii au câţiva jucători valoroşi în lot, în frunte cu David Alaba (Bayern Munchen), Marcel Sabitzer (RB Leipzig), Julian Baumgartlinger (Leverkusen) şi Marko Arnautovici (Shanghai SIPG, dar care a evoluat, în trecut, la West Ham, Stoke sau Werder Bremen). Austriecii au debutat în preliminariile pentru Euro 2020 cu două înfrângeri, 0-1 cu Polonia (acasă) şi 2-4 cu Israel (deplasare), dar apoi s-au redresat, au obţinut şase victorii în următoarele şapte meciuri, au terminat pe locul 2 în grupa G, după Polonia, obţinând biletele pentru Campionatul European.





Miza locului 1 în grupă

Cine câştigă această grupă promovează în Liga A, unde, la ediţia din 2021, va avea şansa de a se lupta pentru cucerirea trofeului Ligii Naţiunilor. Cine termină pe ultima poziţie, retrogradează în Liga C. Liga Naţiunilor 2020 are o miză în ceea ce priveşte calificarea la Mondialul din 2022! Primele două câştigătoare de grupe care n-au prins Mondialul prin preliminariile tradiţionale, vor merge la barajele de calificare pentru CM 2022, alături de cele zece naţionale care vor termina pe locul 2 în grupele lor în preliminariile pentru Cupa Mondială. Cele zece câştigătoare de grupe din preliminariile CM 2022 vor obţine biletele pentru turneul final al Campionatului Mondial.





Programul României





*4 septembrie: România – Irlanda de Nord





*7 septembrie: Austria – România





*8 octombrie: Norvegia – România





*11 octombrie: România – Austria





*14 noiembrie: România – Norvegia





*17 noiembrie: Irlanda de Nord – România