Liga Campionilor propune superdueluri diseară: Unde se văd cele 7 meciuri transmise în direct în România

Liga Campionilor, etapa a III-a



Grupa A



Club Brugge - PSG 22:00

Digi Sport 4, Telekom Sport 3,



Galatasaray - Real Madrid 22:00

Digi Sport 1, Telekom Sport 1,



Grupa B



Olympiakos - Bayern Munchen 22:00

Digi Sport 3, Telekom Sport 2, Look Sport 3



Tottenham - Steaua Roşie 22:00



Grupa C



Şahtior Doneţk - Dinamo Zagreb 19:55

Digi Sport 2, Telekom Sport 4, Look Sport



Manchester City - Atalanta 22:00

Look Sport 2



Grupa D



Atletico Madrid - Leverkusen 19:55

Digi Sport 1, Telekom Sport 2,



Juventus - Lokomotiv Moscova 22:00

Digi Sport 2, Telekom Sport 4, Look Sport