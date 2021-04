Koeman, furibund după eşecul cu Real Madrid: „Nu ştiu de ce există VAR în Spania!“ Ce a declarat Zidane

Sâmbătă seara, în cadrul etapei a 30-a din La Liga, cele două formaţii au oferit un meci dramatic, cu un fotbal excelent. Marile rivale şi-au împărţit cele două reprize, cu un început de partidă la cheremul gazdelor, care au şi punctat prin Benzema ’13 şi Kroos ’28, De aici, echipa pregătită de Zinedine Zidane a cedat iniţiativa, dar a rămas periculoasă la aproape fiecare contraatac! În repriza secundă, care s-a jucat sub o ploaie torenţială ce nu a influenţat spectaculozitatea meciului, oaspeţii au reuşit să reducă din diferenţă prin Mingueza ’60, dar nu au putut evita înfrângerea.

S-a terminat 2-1, cu Real obţinând a 98-a victorie în cele 247 de întâlniri cu Barcelona, care are 96 de succese. În plus, madrilenii şi-au egalat recordul de 3 victorii consecutive în faţa catalanilor, performanţă pe care o reuşiseră utima dată în urmă cu 43 de ani, în 1978.

La final, antrenorul oaspeţilor, Ronald Koeman, a criticat dur arbitrajul, considerând că echipa sa a fost defavorizată de faptul că nu a primit un penalti. "Dacă eşti fan al Barcelonei, eşti furios şi nefericit din cauza deciziilor de arbitraj. Tot ceea ce cer este ca arbitrii să facă lucrurile corect. Acum trebuie să acceptăm şi să tăcem. Nu ştiu de ce există VAR în Spania. Toată lumea a văzut incidentul (n.r. - dintre Mendy şi Braithwaite). Pentru mine este penalti clar. Toată lumea l-a văzut. Poate arbitrul nu l-a văzut, dar avem VAR pentru situaţii de genul acesta. Şi jucătorii sunt supăraţi pe decizia oficialilor cu privire la penalti. Am pierdut un meci împotriva unui adversar care luptă şi el pentru titlul în La Liga, dar ne-au mai rămas 8 etape. Fiecare meci va fi important şi ne vom bate până la capăt", a declarat Koeman, potrivit marca.com.

Faza incriminată de tehnicianul olandez s-a petrecut în minutul 83, când Braithwaite l-a tras uşor pe Mendy în suprafaţa de pedeapsă, care a căzut spectaculos, dar reluările au arătat că intensitatea ţinerii nu impunea acordarea loviturii de la 11 metri.

Antrenorul echipei Real Madrid, Zinedine Zidane, s-a plâns de epuizarea fizică a jucătorilor săi. "Prima repriză a fost a noastră. Am suferit în a doua, dar am meritat victoria. Suntem la limită fizic. Va trebui să ne odihnim bine, să ne reîncărcăm bateriile şi să spunem că, miercuri, vom mai avea un mare meci de disputat (n.r. - returul din sferturile de finală ale Ligii Campionilor cu Liverpool, după victoria cu 3-1 din prima manşă). Suntem în viaţă în ambele competiţii, vrem să luptăm, să continuăm şi asta vom face până la final. Acum nu am câştigat încă nimic. Este doar un joc, trei puncte, nu schimbă nimic: suntem încă în lupta pentru titlu, ca şi celelalte echipe", a declarat Zidane, potrivit lequipe.fr.

În urma acestui rezultat, Real a trecut pe primul loc în clasament, la egalitate cu Atletico Madrid (un meci mai puţin disputat) şi cu un punct peste Barcelona.

La Liga, Top 5, etapa a 30-a

1. Real Madrid 66 de puncte

2. Atletico Madrid 66p (29 de meciuri)

3. Barcelona 65p

4. Sevilla 58p (29 de meciuri)

5. Real Sociedad 46p (29 de meciuri)