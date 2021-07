JO 2020 Tokyo, scrimă: Interviu cu vocea tremurând! Ana Maria Popescu, discurs emoţionant la final de carieră

Ana Maria Popescu a ratat aurul pe care şi l-a dorit din toată inima şi pentru care a muncit, în ultimii cinci ani. Foarte important însă, ea a putut părăsi complexul „Makuhari Messe“, având convingerea că a făcut tot ce i-a stat în putinţă!

Trimisul TVR, la Tokyo, jurnalistul Dorin Chioţea, a distribuit pe pagina sa de Facebook interviul pe care l-a realizat cu „Brânzică“, după finala de astăzi.

Ce a spus Ana Maria Popescu?

*Am 37 de ani. Mă dor toate, credeţi-mă pe cuvânt! M-am chinuit. E cea mai muncită şi cea mai chinuită medalie. Din toată cariera mea! Aşa că nu-mi pasă de aur... Îmi pasă de bucăţica ăsta de metal pe care am dorit-o pentru mine. Şi o am! Şi asta e cel mai important.

*Dacă în Beijing, n-am avut maturitatea necesară să mă bucur de medalia de argint, acum sunt foarte mulţumită de ce am reuşit să fac. Şi e maxim ce puteam să fac. La ce pregătire am avut. La ce chin şi la cât contează sportul în România, că trebuie să o spunem şi pe asta, da?

*A fost minunat ceea ce am reuşit să fac, astăzi. În aceste momente, mă gândesc la toţi oamenii care au fost acolo (n.r. - lângă ea). Puţini, dar buni. Toţi cei care au fost acolo pentru mine.

