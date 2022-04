Jaqueline Cristian ne arată partea nevăzută a sportului: Calvarul prin care a trecut în ultimele luni VIDEO

De asemenea, ne scapă din vedere prin ce trec sportivii de performanţă, când nu sunt sub lumina reflectoarelor.

Povestea lui Jaqueline Cristian, expusă pentru Antena Sport, ne oferă însă o altă perspectivă. Din care reiese că sportul de performanţă nu înseamnă doar glorie, mediatizare şi bani, ci şi momente extrem de dureroase de care oamenii de rând nu află niciodată.

În luna februarie, când s-a „rupt“ în timpul unui meci cu Daria Kasatkina, la Doha, Jaqueline era pe val! Pentru că tocmai atinsese locul 58 WTA, cea mai bună clasare din cariera ei de până atunci. Într-o fracţiune de secundă însă, ascensiunea sportivei de 23 de ani s-a oprit. Pentru că Jaqueline a suferit o accidentare atât de gravă, încât a trebuit să fie scoasă de pe teren în scaunul cu rotile (foto)! Iar calvarul ei era abia la început.

„Mi-am pierdut piciorul, dar mi-am găsit capul“

Ajunsă pe mâna medicilor, Jaqueline a primit un diagnostic crunt: ruptură a ligamentului încrucişat, cu meniscul parţial afectat. A urmat operaţia, una urmărită „live“ de pacienta aflată pe masă.

„A fost cea mai grea perioadă din cariera mea. A fost prima mea operaţie, eu nu ştiam ce înseamnă să fii operată. Am stat 4 ore şi jumătate trează ca să văd toată operaţia. Am văzut absolut tot. I-am spus domnului doctor să nu mă adoarmă ca să văd ce şi cum. Şi domnul doctor a fost supertare, am făcut anatomie cu el, am învăţat ceva“, şi-a început Cristian relatarea pentru Antena Sport.

Jaqueline Cristian, imediat după accidentarea suferită la Doha

Din păcate, nici măcar operaţia n-a fost partea cea mai dureroasă a poveştii. Ce a fost mai greu a urmat abia după terminarea intervenţiei chirurgicale. „După aceea, mi-a fost destul de rău în prima săptămână de la anestezie. Am avut şi reacţii de la toate pastilele. Am leşinat de patru ori în cinci zile. A fost crunt, dar după ce a trecut efectul, am venit direct în sală şi am început recuperarea. Patru-cinci ore pe zi, în fiecare zi. Am zis, zilele trecute, că mi-am pierdut piciorul şi mi-am găsit capul“, a continuat sportiva care, între timp, a coborât până pe locul 69 în lume.

Iar pentru Jaqueline Cristian drumul revenirii pe teren e încă lung. Obiectivul ei e să fie pregătită pentru US Open, ultimul Grand Slam al sezonului, care se va desfăşura în perioada 29 august – 11 septembrie.

„Trebuie să am răbdare, să o iau uşor, uşor. Mental, abia aştept să intru, din nou, pe teren. O iau pas cu pas. Voi reveni la antrenamente pe 15 mai. Atunci, voi avea voie să intru pe teren. Iar la turnee o să mă vedeţi la US Open. Mi-am <<îngheţat>> clasamentul şi am nevoie de minim şase luni de pauză“, a încheiat Jaqueline Cristian.