Istoria se repetă: sportivii, în frunte cu un membru din Consiliul Jucătorilor, se revoltă după ce au aflat veştile despre mutarea Openului Francez de pe Twitter

Canadianul Vasek Pospisil aduce o perspectivă autorizată, având în vedere faptul că face parte din Consiliul Jucătorilor, reprezentând sportivii clasaţi între locurile 51-100 în structura validată în august 2019. Sportivul în vârstă de 29 de ani a scris un mesaj dur pe Twitter: „Asta e nebunie! Este o decizie majoră luată de Roland Garros, de a se muta la o săptămână după US Open. Fără să comunice cu jucătorii sau cu ATP. Nu avem niciun cuvânt în acest sport. E timpul să acţionăm #unimjucătorii“.

„Pardon?“, a scris şi Naomi Osaka.

Şi forurile care guvernează tenisul - ATP, WTA şi Federaţia Internaţională de Tenis - au prostat de manieră proprie în ceea ce priveşte decizia de la Paris.



This is madness. Major announcement by Roland Garros changing the dates to one week after the US Open. No communication with the players or the ATP.. we have ZERO say in this sport. It’s time. #UniteThePlayers https://t.co/e0xc7Lor0b