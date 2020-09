Islanda se topeşte înaintea meciului cu România: Declaraţia unui jucător spune totul

Pandemia de coronavirus, avantaj România! Cam aceasta e concluzia pe scurt, după ce cea mai mare criză sanitară din ultimii 100 de ani a dat lumea peste cap şi a cauzat şi amânarea barajului de calificare pentru Euro 2020.

Baraj care, în mod normal, ar fi trebuit să aibă loc la 26 martie, la Reykjavik, dar a fost mutat apoi pentru 8 octombrie. Din capul locului, România a beneficiat, din două motive, de această reprogramare. În primul rând, a evitat disputarea meciului pe gazonul îngheţat de pe „Laugardalsvöllur“, martie fiind o lună crâncenă de iarnă în Islanda. Apoi, dacă s-ar fi jucat conform programării iniţiale, Rădoi ar fi trebuit să abordeze un meci de totul sau nimic, fără nicio partidă de pregătire, urmând să-şi facă debutul în funcţia de selecţioner la naţionala mare, la Reykjavik.

Aşa însă, datele problemei s-au schimbat radical. În octombrie, gazonul va fi foarte bun în Islanda, fiindcă iarna loveşte din noiembrie încolo. Iar Rădoi a adunat două partide în Liga Naţiunilor, cântărindu-şi opţiunile pentru confruntarea de la Reykjavik. Iar meciurile cu Irlanda de Nord (1-1) şi cu Austria (3-2) au îmbunătăţit atmosfera din lot şi au reînnoit speranţele fanilor, în prima reprezentativă. Prin comparaţie, islandezii şi-au pierdut toate avantajele, atât din punct de vedere organizatoric, cât şi în ceea ce priveşte situaţia naţionalei.

„Am primit multe răspunsuri...“

Debutul în noul sezon al Ligii Naţiunilor a fost catastrofal pentru trupa pregătită de suedezul Eric Hamren. Mai întâi, a fost înfrângerea de la Reykjavik, 0-1 cu Anglia. Aici, islandezii au pierdut, totuşi, greu, cu un gol încasat în minutul 90+1 din penalty, după ce au şi ratat o lovitură de la 11 metri, în minutul 90+3.

Apoi însă, a venit dezastrul de la Bruxelles: 1-5 cu Belgia! Iar asta după ce Fridjonsson deschisese scorul pentru oasepţi. E nevoie însă de o precizare: Islanda a avut multe absenţe de marcă, în ambele întâlniri. Mai mult, cu Belgia, selecţionerul Eric Hamren (foto) a schimbat masiv primul „11“, făcând şapte modificări, pentru a-şi testa jucătorii tineri. Doar că, la ce s-a văzut pe teren, aceşti tineri au picat testul cu brio! „Am început bine meciul, dar Belgia are o echipă de excepţie, iar noi am avut probleme mari, în situaţii unu contra unu, în care ei sunt foarte buni. Am primit multe răspunsuri în seara asta, unele pozitive, altele negative...“, a spus Eric Hamren, pentru site-ul UEFA, după eşecul usturător de la Bruxelles.

Şi a avertizat: „Trebuie să fim mai uniţi! În meciul cu Belgia, n-am avut nici puterea, nici energia de ne apăra, de a ne ajuta unul pe celălalt, de-a lungul partidei“.

Şi marcatorul islandezilor, Hólmbert Fridjonsson, a tras un semnal de alarmă: „Am încasat golurile, după nişte greşeli foarte urâte! Am fost foarte moi, în careul propriu“.

Au bătut numai echipe liliputane, în ultima vreme

Islanda nu mai pierduse la patru goluri diferenţă de la un alt dezastru, la 25 martie 2019, la Paris. Atunci, în preliminariile Euro 2020, Halldórsson şi compania au fost zdrobiţi cu 4-0. Iar apoi, singura victorie notabilă a Islandei a fost cea cu Turcia, tot în preliminariile Euro 2020, 2-1 la Reykjavik, în iunie 2019. În rest, naţionala a pierdut, de exemplu, şi cu Albania (2-4 în deplasare tot în preliminarii) şi, din nou, cu Franţa, în aceeaşi campanie. Ultimele victorii ale islandezilor au venit în faţa unor naţionale care nu contează în fotbalul mare, precum Andorra (2-0), Moldova (2-1), Canada (1-0) şi El Salvador (1-0).

13 victorii la rând are Belgia, naţionala care tocmai a zdrobit Islanda. Bilanţul din ultimele 43 de partide? 36 de victorii, 5 remize, 2 înfrângeri.

Liga B a Naţiunilor, grupa 1

Luni

Austria - România 2-3

Baumgartner 17, Onisiwo 80 / Alibec 3, D. Grigore 51, Maxim 69

Irlanda de Nord - Norvegia 1-5

McNair 6 / Elyounoussi 2, Haland 7, 58, Sorloth 19, 47

Clasament

1. România 2 1 1 0 4-3 4

2. Austria 2 1 0 1 4-4 3

3. Norvegia 2 1 0 1 6-3 3

4. Irlanda de Nord 2 0 1 1 2-6 1

Liga A a Naţiunilor, grupa 2

Marţi

Belgia - Islanda 5-1

Witsel 13, Batshuayi 17, 69, Mertens 50, Doku 79 / Fridjonsson 10

Danemarca - Anglia 0-0

Clasament

1. Belgia 2 2 0 0 7-1 6

2. Anglia 2 1 1 0 1-0 4

3. Danemarca 2 0 1 1 0-2 1

4. Islanda 2 0 0 2 1-6 0