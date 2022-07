Ilie Năstase, scârbit de Capitală, de ziua sa: „Acest oraş nu mă merită! Bucureştenii? Nişte laşi!“

România a dat lumii, de-a lungul anilor, nişte figuri emblematice pentru sportul mondial. Tridentul fruntaş a fost format, fără îndoială, de Nadia Comăneci, Ilie Năstase şi Gheorghe Hagi.

Ultimii doi au ceva în comun, pe lângă faptul că au fost geniali din punct de vedere sportiv. Fiecare dintre ei a încercat, cândva, să obţină ceva din partea statului, în contul realizărilor sale sportive. Concret, Hagi, susţinut de Gică Popescu, a ameninţat, la un moment dat, că se retrage de la naţională din cauza unui hotel pe care şi-l dorea.

Acum, episodul se repetă, într-o oarecare măsură, cu Ilie Năstase. Care e foc şi pară pentru că n-a primit un teren pe care să-şi facă un muzeu şi să-şi amplaseze statuia. Într-o intervenţie la Sport Total FM, „Nasty“ s-a arătat profund scârbit de această situaţie.

Ce a spus Ilie Năstase?

*Nicuşor Dan nu m-a sunat să-mi spună că îmi dă şi mie acolo un loc să-mi fac un muzeu, sigur nu m-a sunat el. Nicuşor Dan ştie numărul meu, i-am dat şi proiectul, nici proiectul nu mi l-a dat înapoi. Oamenii ăştia cine se se cred ei? Avem un general acolo unde voiam eu, la intrarea în parcul Herăstrău, îl avem pe generalul de Gaulle, el e foarte român, e 100% român.

*Acest oraş nu mă merită pe mine. Vorbesc serios, că dacă vedeau cât de mult m-am bătut eu să-mi fac acest muzeu, mi-am făcut şi statuie, dacă bucureştenii vedeau, ieşeau toţi şi comentau, dar niciunul n-a comentat, pentru că sunt toţi ca nişte laşi, ca Nicuşor Dan sau cel puţin eu aşa cred. Dacă îţi doreşti ceva, ieşi pe stradă şi te manifeşti şi spui că domnul acesta a făcut ceva pentru noi şi pentru România. Dacă se vrea îl pun şi pe Ivan Patzaichin de la Dinamo şi pe Nadia, dar pe ei nu-i interesează.

*Ştiţi că e o româncă, Bianca Andreescu, care a câştigat US Open, iar premierul Canadei i-a făcut o stradă cu numele ei. Şi are doar 17 ani. Eu am 76 de ani şi nu mi-a făcut nimeni nimic în România. Eu mi-am făcut şi statuia, eu îmi fac şi muzeul, nu le cer nimic, doar o bucăţică şi un petec de teren care nici nu e al lor, pe care o să plătesc o chirie, bineînţeles.