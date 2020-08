Ianis Hagi, făcut ţăndări în Scoţia: „Ce face exact pe teren?!“. Ce spun cifrele

Ianis Hagi (21 de ani) începe să simtă presiunea efortului financiar pe care Rangers l-a făcut pentru achiziţionarea sa de la Genk.

La prima vedere, suma plătită de formaţia din Glasgow nu e una uriaşă, dacă ne luăm după cele care se învârt în fotbalul de astăzi. Totuşi, având în vedere că achiziţia s-a făcut în plină pandemie, când toţi închid „robinetul“, afacerea a fost considerată din start una riscantă. Mai ales că investiţia a fost făcută într-un fotbalist tânăr, care eşuase la primele sale două experienţe în afara României, la Fiorentina şi la Genk. Rangers a pariat însă pe Ianis Hagi şi, în perioada de pregătire, când mijlocaşul de 21 de ani a strălucit - a dat trei goluri cu Lyon şi cu Motherwell în amicale - pariul părea unul câştigător. Din păcate, odată cu startul meciurilor oficiale, Ianis s-a stins, dovadă şi cifrele sale de până acum. Şi după prestaţia sa ştearsă de duminică, cu Livingston în campionat (0-0), partidă care a adus şi primele puncte pierdute de Rangers, şeptarul român a fost arătat cu degetul.

„Părea total dezinteresat!“

Primele critici au venit din partea lui Kris Boyd, fost atacant la Rangers, actualmente editorialist pentru „SunSport“. În dialog cu Sky Sports , Boyd a fost nemilos cu Ianis Hagi.

„Am avut prea mulţi <<pasageri>> pe teren, în meciul cu Livingston. Hagi n-a făcut nimic când a avut mingea. Nu vreau să-l etichetez într-un fel, dar, ca să fiu sincer, părea total dezinteresat! În multe momente, senzaţia era că meciul curge pe lângă el. Tu, ca jucător, trebuie să ceri mingea! Rangers a plătit o grămadă de bani pentru băieţii ăştia (n.r. - Hagi şi columbianul Morelos). Ei trebuie să ceară mingea, să facă diferenţa în ultima treime din terenul advers“, a spus Boyd (36 de ani), care a marcat 104 goluri pentru Rangers, cât timp a fost fotbalist activ.

„Ce aduce Hagi în jocul echipei acum?!“

Iar un alt fost fotbalist, Kris Commons (ex-Celtic), a fost la fel de vehement, în dialog cu cei de la „Daily Mail“.

„Aş vrea să încep cu o întrebare: Ce aduce exact Hagi în jocul echipei acum? N-a contribuit cu nimic nici cu Livingston şi a fost schimbat după o oră de joc. Are zero goluri şi zero pase decisive în acest sezon şi a fost o umbră pe teren, în toate cele patru partide disputate de Rangers în campionat“, şi-a început Commons radiografia dură.

„Rangers a plătit 4 milioane de lire sterline pentru Ianis Hagi. În meciurile strânse, precum cel cu Livingston, el ar fi trebuit să fie omul care să deschidă uşa. El ar fi trebuit să iasă în prim-plan. Ar fi trebuit să fie play-maker-ul echipei, ceea ce nu e, în acest moment. Ştim că e capabil de a oferi nişte pase de mare clasă, care să deschidă apărările adversare. L-am văzut făcând asta, în meciurile europene. Dar, în acest moment, nu se ridică la nivelul investiţiei pe care Rangers a făcut-o în el. Gerrard (n.r. - antrenorul Steven Gerrard) e îndreptăţit să-i ceară mai mult“, a adăugat Kris Commons (36 de ani), care a evoluat la Celtic, între 2011 şi 2017.

Prestaţie de nota 4

Peste aceste critici a venit şi nota primită de Ianis Hagi pentru evoluţia sa din meciul cu Livingston. Cei de la rangersnews.uk i-au dat 4, aceasta fiind cea mai mică notă din echipa lui Rangers, primită atât de Hagi, cât şi de Arfield. „Ianis a avut câteva momente bune în prima repriză, însă nicidecum nu la nivelul aşteptărilor şi a şi fost schimbat, la zece minute după startul reprizei secunde“, a scris sursa citată.

3,5 milioane de euro a plătit Rangers în schimbul lui Ianis Hagi. Cea mai scumpă achiziţie a scoţienilor rămâne Tore Andre Flo, 18 milioane de euro, în 2000.

Ianis Hagi în meciurile oficiale în acest sezon

Competiţie Meci Minute jucate Realizări

Campionat Aberdeen - Rangers 0-1 77 -

Liga Europa Leverkusen - Rangers 1-0 30 -

Campionat Rangers - St. Mirren 3-0 90 -

Campionat Rangers - St. Johnstone 3-0 90 -

Campionat Livingston - Rangers 0-0 57 -