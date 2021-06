Heineken „tremură“, musulmanii sunt în delir: Încă un gest bizar la o conferinţă Euro 2020 VIDEO

Cât timp sunt plătiţi cu sume „grase“ de sponsori, sportivii de performanţă promovează cam orice produs, de la chipsuri, la bere şi la dulciuri cu tone de zahăr.

Iar acum, gestul lui Ronaldo a fost repetat de francezul Paul Pogba, la o altă conferinţă Euro 2020. Doar că Pogba a scos din cadru, nu sticlele de Coca Cola, ci o sticlă cu berea Heineken, brand care sponsorizează Campionatul European de fotbal.

Gestul lui Pogba, viralizat, a încântat lumea musulmană! De fapt, aici e şi explicaţia pentru care Pogba a scos sticla de Heineken din cadru, el fiind adeptul religiei islamice.

Nu e exclus însă că şi Heineken să aibă de suferit, din punct de vedere financiar, după acest episod. Rămâne de văzut cum va reacţiona UEFA, dacă şi un alt sponsor al Euro 2020 va avea de suferit din cauza unor gesturi bizare care, în loc să promoveze un brand, care plăteşte sume mari pentru a fi prezent la acţiunile turneului, înregistrează pierderi financiare.

