Halep, „urecheată“ de Darren Cahill: Ce i-a reproşat antrenorul la finalul unui meci dramatic

Simona Halep (2 WTA) şi-a arătat experienţa superioară, câştigând un meci care, la un moment dat, când românca era condusă cu 2-5 în decisiv, părea ca şi pierdut.

Faptul că Simona a reuşit să întoarcă rezultatul e cu atât mai surprinzător, cu cât, în setul trei, ea a avut mai multe momente în care şi-a pierdut calmul, având răbufniri nervoase chiar pe teren. Potrivit gsp.ro , exact asta i-a reproşat Darren Cahill, la finalul partidei. Dezvăluirea a fost făcută chiar de Simona, în cadrul conferinţei pe care a susţinut-o, la Melbourne, după calificarea în turul III.

Ce a spus Simona Halep?

Eram emoţionată înainte de meci, am vorbit întruna, am spus lucruri negative. Vreau sa prezint scuze celor din echipă pentru că am fost dură cu ei. Dar se întâmplă.

*Am vorbit cu Darren după meci şi mi-a zis: «Ai arătat ca vechea Simo!». Am zis nu, că am progresat la un capitol. Am luptat până la final. A fost de acord cu mine. E un mare plus. Chiar dacă am vorbit mult pe teren şi am fost pesimistă, am putut câştiga meciul şi am revenit de la acel scor (n.r. - 2-5 în decisiv).

*A fost un meci minunat, ea a jucat incredibil. Dar am luptat până la final. N-am renunţat deloc în timpul meciului şi poate că, de aceea am, câştigat. Sunt mândră de ce am făcut pe teren, de cum am luptat. La 2-5 în decisiv, m-am relaxat. Echipa mi-a zis că aşa trebuia să joc tot meciul. Uneori, când simt că meciul e terminat, doar încerc să joc ca şi cum n-aş avea nimic de pierdut. Ea avea un avans mare şi am zis că trebuie să mă relaxez şi să fac lucrurile mai bine.