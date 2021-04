Halep şi-a descris situaţia medicală: Când va afla dacă s-a recuperat total sau nu

Durerile au apărut încă din timpul Australian Open. Şi au persistat, s-au agravat şi, deocamdată, au cauzat retragerea fostului lider WTA de la Doha, Dubai şi Miami (înainte de optimi). În plus, constănţeanca a trebuit să renunţe la ideea de a juca pentru România contra Italiei. La un moment dat, inclusiv participarea la Stuttgart, primul turneu pe zgură din 2021 pentru Simona, părea compromisă.

Halep s-a dus însă în Germania, iar acum aşteaptă rezultatul meciului dintre Marie Bouzkova (56 WTA) şi Marketa Vondrousova (20 WTA), pentru a afla cu cine se va duela, în optimi, unde e calificată din oficiu, din postura de cap de serie numărul 2, după Ashleigh Barty (1 WTA). Până atunci, într-un interviu acordat americancei Chris Evert (66 de ani), o legendă vie a tenisului, cu 18 titluri de Grand Slam în palmares, „Simo“ a vorbit şi despre situaţie ei medicală, în acest moment.

„Am avut mai mult de două săptămâni de pauză, timp în care mi-am tratat umărul. N-am mai avut dureri în ultimele zile în care m-am antrenat acasă şi nici aici. Sper că va fi la fel şi în timpul meciurilor, pentru că e altceva faţă de antrenamente. Mi-ar plăcea să câştig trofeul aici. Sincer, aş vrea să câştig toate turneele de pe zgură! Am ajuns de două ori în semifinale, la Stuttgart (n.r. în 2015 şi în 2017), deci am fost aproape de trofeu. E oarecum mai dificil aici decât la alte turnee, mai ales că meciurile pe zgură indoor nu sunt favoritele mele. Dar nu pot spune că nu îmi place aici, doar că e destul de dificil să câştigi turneul“, a spus Halep, în cadrul emisiunii „One on One with Chris Evert“, difuzate de canalul de Youtube al WTA.