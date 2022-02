Halep şi-a anunţat decizia, înainte de a porni spre Emirate: „Am un nou partener“

Simona Halep e pe cont propriu! Pentru că, după o perioadă în care a avut doi antrenori, vorbim despre Daniel Dobre şi Adrian Marcu, a ajuns la concluzia că e mai bine să fie singură decât să lucreze cu oameni nepotriviţi.

Astăzi, înainte de a se urca în avionul spre Emirate, „Simo“ a confirmat că are un nou partener de antrenament, angajat prin Academia Mouratoglu (n.r. - Patrick Mouratoglou e antrenorul Serenei Williams şi are şi o celebră academie de tenis). Mai mult, fosta ocupantă a locului 1 mondial a subliniat că, în următoarea perioadă, nu se pune problema completării staffului cu alt om. Potrivit Digi Sport , Halep, care e într-o situaţie excelentă în luna februarie din perspectiva clasamentului, după cum „Adevărul“ a scris aici, nu e, totuşi, preocupată, în acest moment, de poziţia ei în ierarhia mondială.

Ce a spus Simona Halep?

*N-am căutat un antrenor. Am un partener de antrenament de la Academia Mouratoglou, o să vină cu mine la aceste turnee, să ne cunoaştem. În 2013, am fost în această situaţie şi am fost OK. Am mai multă experienţă acum şi cred că o să fiu OK. Clasamentul chiar nu contează, în momentul acesta, vreau doar să fiu sănătoasă şi să joc cât se poate de bine.

*Sunt pregătită şi chiar îmi plac aceste două turnee, aşa că sper să fac o treabă bună. Nu obişnuiesc să-mi discut deciziile, domnul Marcu ştie, domnul Dobre ştie de ce am luat această decizie (n.r. - de a renunţa la ei după Australian Open), cred că e suficient.

*Nu vreau să compar pe nimeni cu Darren Cahill pentru că, la nivel internaţional, el e cel mai bun. Am lucrat şase ani cu el şi e deosebit, ca antrenor.

*Vreau să văd cum e la aceste două turnee, apoi mă întorc acasă, apoi în plan e să merg la Academia Mouratoglou, că n-am mers niciodată. E o provocare, o experienţă şi un lucru pozitiv, din punctul meu de vedere. Chiar sunt entuziasmată. N-am nicio presiune.

*Mai am câţiva ani, vreau să fac tot ce pot. Nu ştiu despre viitor prea mult, vreau să amân cât se poate de mult finalul carierei. După ce am încheiat colaborarea cu antrenorii din România, am simţit că următorul pas trebuie să-l fac spre un nivel international şi m-am gândit la Academia Mouratoglou, pentru că mulţi jucători de top se pregătesc acolo şi am înţeles că e o atmosferă foarte plăcută.

*Aşteptări am de la mine din punctul de vedere al jocului, dar la rezultate nu pot să am aşteptări, să câştig un turneu. Dar asta e dorinţa mea şi pentru asta muncesc.