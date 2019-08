Halep la Rogers Cup. Cum arată traseul virtual al Simonei la Toronto după surprizele imense din primele zile

După ce, în primul tur, au fost învinse Kerber (13 WTA), Konta (14 WTA), Garcia (22 WTA), adevăratele bombe au venit în noaptea de marţi spre miercuri, când Barty (1 WTA), Stephens (8 WTA) şi Sabalenka (9 WTA) au spus şi ele adio competiţiei.

Ashleigh Barty (1 WTA), campioană la French Open şi cu trofee câştigate în acest an la Miami şi la Birmingham, a părăsit competiţia după primul meci disputat în turul II. Australianca de 23 de ani a fost învinsă de americanca Sofia Kenin (29 WTA), scor 7-6, 3-6, 4-6. Partida a durat o oră şi 58 de minute.



Sabalenka a pierdut disputa cu Anastasia Pavlyuchenkova în trei seturi, 6-3, 3-6, 5-7, in timp ce Madison Keys a fost eliminata de Donna Vekic dupa o partidă dramatică, în care a irosit 3 mingi de meci, incheiată cu scorul de 6-3, 6-7 (5), 6-7 (5).



Şi favorita numărul 7, Sloane Stephens, a pierdut neaşteptat în fata unei jucătoare venită din calificari, cehoaica Marie Bouzkova. Tenismena aflata pe locul 91 in ierarhia WTA s-a impus in fata finalistei de anul trecut, cu 6-2, 7-5, dupa o ora si 42 de minute.



Traseul virtual al Simonei Halep în prezent



turul II: Jennifer Brady;

turul III: Donna Vekic sau Svetlana Kuznetsova;

sferturi: Marie Bouzkova, Jelena Ostapenko sau Anastasia Pavlyuchenkova;

semifinale: Serena Williams sau Naomi Osaka (posibil);

finala: Karolina Pliskova, Kiki Bertens sau Elina Svitolina (posibil).

Traseul virtual al Simonei Halep înainte de începerea turneului

turul II: Mladenovic;

turul III: Madison Keys, Donna Vekic sau Svetlana Kuznetsova;

sferturi: Sloane Stephens, Aryna Sabalenka, Caroline Garcia

semifinale: Serena Williams sau Naomi Osaka

finala: Ashleygh Barty, Karolina Pliskova, Angeligue Kerber sau Elina Svitolina

