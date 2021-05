Halep, prima reacţie după ce a renunţat la Artemon Apostu-Efrem. Care este motivul întreruperii colaborării

Cea mai bună jucătoare de tenis a României a declarat că a luat această hotărâre pentru că a simţit că este momentul unei schimbări şi spune că a rămas în relaţii foarte bun e cu fostul său colaborator

"Aşa am simţit, că a venit momentul să ne despărţim. Am făcut o treabă bună, mai ales pe pandemie, mai ales că nu a fost uşor pentru niciunul dintre noi. Îi mulţumesc şi pe această cale că a fost alături de mine în perioada grea şi a muncit cot la cot cu mine. Nu ne-am certat, am rămas prieteni, suntem într-o relaţie bună", a spus Simona Halep pentru Digi Sport.

La rândul lui, în dialog cu Antena Sport, antrenorul s-a rezumat doar să confirme despărţirea de jucătoare de tenis, fără să precizeze un motiv anume. *Nu pot găsi un motiv evident, ci mai degrabă este o colaborare care a ajuns la sfârşit, după multe provocări legate atât de programul competiţional, cât şi de restricţii legate de pandemie", a declarat Efremeov