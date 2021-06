Halep, primele explicaţii după încă o decizie dură: De ce s-a retras de la Bad Homburg VIDEO

Oricum, nici măcar participarea la Wimbledon nu e bătută în cuie, la câte probleme de sănătate a avut Halep, în 2021.

După retragerea de la Bad Homburg, Simona şi-a explicat decizia printr-o postare video pe Twitter.

Ce a spus Simona Halep?

*Sunt aici la Bad Homburg, e un loc frumos, dar vreau să anunţ că nu voi juca aici, în această săptămână, pentru că gamba piciorului meu nu s-a refăcut, astfel încât să intru pe teren. Îmi pare rău că nu pot juca aici, deoarece e un loc frumos. În acelaşi timp, vreau să le mulţumesc organizatorilor, pentru că sunt nişte condiţii excelente şi m-am simţit foarte bine aici. Voi continua să mă antrenez pentru că îmi doresc foarte mult să joc la Wimbledon, dar, pentru moment, trebuie să am grijă de corpul meu şi să văd cum va decurge recuperarea.

🌱



Hopefully I’ll be back here in the future to play @badhomburgopen 🙏 pic.twitter.com/PeKYpISn3d