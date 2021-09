Halep a făcut marele anunţ: Ce urmează pentru Simona după eliminarea de la US Open

Nouă turnee a avut Simona Halep, în acest an: Gippsland Trophy, Australian Open (februarie), Miami (martie), Stuttgart şi Madrid (aprilie), Roma (mai), Montreal şi Cincinnati (august), plus US Open (septembrie).

Cu precizarea că românca a cam bătut degeaba drumul până la Miami, Roma şi Cincinnati. Pentru că la Miami şi la Cincinnati a reuşit să ducă la capăt câte un singur meci, în timp ce la Roma a jucat doar un set cu Kerber, după care a suferit o ruptură musculară la gamba piciorului drept care a scos-o din circuit, timp de trei luni.

Acum, după eliminarea de la US Open, mulţi au crezut că sezonul s-a încheiat pentru Halep. Mai ales că, în acest an, ea urmează să se şi căsătorească. În dialog cu Eurosport , postul care transmite US Open, Simona a explicat însă că, în mod normal, va juca şi la Indian Wells (4-17 octombrie). Această întrecere nu s-a organizat în 2020 din cauza pandemiei, dar revine acum în calendarul tenisului.

Simona Halep are un titlu la Indian Wells, cucerit în 2015, după o finală cu Jelena Jankovici: 2-6, 7-5, 6-4.

Ce a spus Simona Halep?

*Normal, voi juca la Indian Wells. Dar vreau să ajung acasă, să-mi iau câteva zile de pauză, să văd cum reacţionează corpul. N-am nicio durere, n-am nicio accidentare, dar am forţat destul de mult în perioada aceasta şi, după o pauză lungă, tot timpul corpul are nevoie de timp să se readapteze la efort mare. Aşa că voi decide după câteva zile de pauză.