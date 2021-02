Halep, dată de gol de Darren Cahill: Cine e jucătoarea de care se teme Simona cel mai mult

Simona Halep mai are cinci meciuri de câştigat pentru a-şi îndeplini marele obiectiv în acest început de sezon: câştigarea Australian Open.

Paradoxal, „Simo“ nu-şi face griji, în privinţa unui eventual duel cu vreo adversară din Top 10, ci, după cum a mărturisit Darren Cahill pentru „The Tennis Podcast“, întreabă mereu despre o posibilă întâlnire cu Kaia Kanepi (Estonia, 65 WTA).

“Every time we turn up to a tournament - especially a major - Simona asks ‘where’s Kanepi’?” - @darren_cahill



Cahill confirming what we already know... no one wants Kanepi.