Halep a analizat eliminarea Emmei Răducanu de la Indian Wellss! Cine crede că ar fi fost favorită în meciul dintre ele

Eşecul britanicei a fost o dezamăgire pentru fanii tenisului din România şi pentru că Simona Halep o aştepta pe învingătoare în turul următor, iar mult doritul prim duel cu Emma, care părea foarte probabil imediat după tragerea la sorţi, nu a mai avut loc.

Simona Halep a comentat şi ea eşecul sportivei cu tată român şi mamă chinezoaică , despre care crede că ar fi fost favorită în cazul în ar fi reuşit să se califice. „N-am vorbit prea mult cu Emma Răducanu. Am felicitat-o pentru ce a reuşit, performanţa incredibilă de la US Open. Sunt foarte fericită pentru ea, e foarte tânără şi e extraordinar ce a realizat. Sigur, va fi o mare provocare în continuare. Cred că ar fi fost favorită în meciul cu mine, pentru că eu am lipsit foarte mult în acest sezon din cauza accidentărilor. Îi urez noroc, trebuie să rămână concentrată, pentru că mai are mulţi ani de tenis în faţă. Sunt sigură că va mai câştiga turnee de Mare Şlem. Va fi puţin mai greu când va resimţi presiunea“, a declarat Simona într-o conferinţă de presă, conform DigiSport.

Pentru Emma Răducanu, următorul turneu va fi cel de la Kremlin Cup, la Moscova, în perioada 18-24 octombrie.