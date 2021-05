Halep, ameninţată cu prăbuşirea în ierarhia WTA! Pe ce loc poate ajunge după Roland Garros

Accidentarea suferită la Roma nu se va vindeca suficient de repede pentru ca sportiva din Constanţa să poată participa la turneul din capitala Franţei, astfel că Simona şi-a anunţat oficial retragerea de la Grand Slam-ul ei favorit. "Cu inima frântă trebuie să anunţ retragerea mea din turneul de la Roland Garros din acest an. Din păcate, ruptura musculară are nevoie de o perioadă de recuperare mai îndelungată şi timpul rămas este insuficient. Retragerea de la un turneu de Grand Slam este împotriva instictelor şi aspiraţiilor meie sportive, dar este decizia corectă pe care am fost nevoită să o iau. Gândul că nu voi fi la Paris mă umple de tristeţe, dar o sa îmi concentrez toată energia pentru perioada de recuperare, voi rămâne optimistă şi voi reveni pe teren imediat ce acest lucru va fi posibil! Roland Garros 2022, mă pregătesc pentru tine! Pe curând", a scris jucptoarea de tenis, săptămâna trecută, pe contul personal de Instagram.

Absenţa de la Openul Franţei îi va afecta foarte tare poziţia Simonei în clasamentul WTA. Halep, aflată în acest moment pe locul 3 în ierarhia mondială, nu doar ca va ieşi în afara podiumului, dar poate coborî până pe poziţia a 8-a. Astfel, Simona poate fi depăşită, în funcţie de rezultatele pe care le vor înregistra la Paris, de Aryna Sabalenka, Sofia Kenin, Elina Svitolina, Bianca Andreescu şi Serena Williams.

A modificat cotele la pariuri

Imediat după ce Halep a confirmarea absenţa de la Roland Garros, casele de pariuri au actualizat cotele pentru câştigarea celui de-al doilea turneu de Grand Slam al anului. Potrivit bookmakerilor, românca ocupa locul secund în topul jucătoarelor cu cele mai mari şanse să triumfe la Roland Garros, poziţie ocupată acum de campioana din urmă cu două ediţii, liderul mondial, Ashleigh Barty. Favorită să se impună la Paris este deţinătoarea trofeului en-titre, Iga Swiatek, care la ediţia de anul trecut nu a cedat niciun set în drumul ei spre trofeu.

Cote Roland Garros feminin:

Iga Swiatek 4.50

Ashleigh Barty 6.00

Aryna Sabalenka 9.00

Garbine Muguruza 12.00

Cori Gauff 15.00

Serena Williams 20.00

Naomi Osaka 20.00

Elina Svitolina 20.00