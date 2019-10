Hagi, o nouă criză de nervi: „L-aţi jignit! El e al României!“. Ultimul motiv de supărare al „Regelui“

Gheorghe Hagi îşi schimbă tonul de la o zi la alta! Diferenţa e atât de mare între ce spune fostul internaţional astăzi, iar apoi după 24 de ore, încât te şi întrebi dacă discursul e rostit de acelaşi om sau nu?!

Sâmbătă, „Regele֧“ insista pentru pace şi prietenie în jurul naţionalei. Duminică, după ce echipa sa, Viitorul, a făcut doar 0-0 cu Academica Clinceni, Hagi a tunat şi a fulgerat la conferinţa de presă de după meci.

Ce a spus Gheorghe Hagi?

*M-am săturat să văd la televizor că nu putem. M-am săturat! Nu accept lucrul acesta, că noi românii nu mai putem. De ce să nu mai putem? Nu vrem, asta e concluzia! Ce am văzut în aceste zece zile cât am stat la televizor şi m-am uitat ce s-a petrecut...Mi se pare că nu vrem să ne calificăm. Dacă am vrea, am susţine echipa naţională ca lumea.

*Atâta negativitate cât am văzut în aceste zece zile... E incredibil. Să ataci o persoană care e selecţionerul României (n.r. - Cosmin Contra) când el joacă meciuri decisive. El e al României! Al României! L-aţi jignit! Cum a zis Chivu, dacă şi pe Hagi l-aţi jignit, ce mai contează ceilalţi? Ce mai contăm noi? Dacă şi aici s-a ajuns, domnilor?

*Eu cred că acest lucru la care s-a ajuns cu Cosmin şi cu Puşcaş e din cauza la tot ce s-a făcut în acele zece zile. Aţi creat o presiune pe echipa naţională incredibilă. Nu contează în ce minut câştigi meciul, conta că a fost 3-0. Să nu credeţi că e uşor să câştigi în Feroe. Cine crede, vă rog frumos, cine a zis asta să intre pe teren. Vă rog, intraţi şi jucaţi cu ei, să vedeţi dacă îi bateţi. Intraţi pe teren, că e uşor să vorbiţi.

*Aţi încercat să o puneţi pe mine, că eu am zis de interese. Credeţi că nu există interese? Ce, voi nu aveţi interesele voastre? Ce, între mine şi nevastă-mea nu există interese? Există, dar e interes comun.

