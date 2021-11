Gigi Becali a arătat din discuţiile cu Edi Iordănescu

Gigi Becali a precizat din nou că plecarea lui Edi Iordănescu a fost alegerea lui, nu a părăsit FCSB pentru că ar fi fost dat afară. „A plecat el. Dacă-l dădeam afara, trebuia să-i dau banii. Ce, am încălcat vreo lege? Ce rezultate a avut Edi, unde sunt? Are 22 din 29 de puncte, nu îmi convine. A venit când eram la 7 puncte de CFR, acum sunt 8!”, a declarat latifundiarul din Pipera pentru ziariştii prezenţi în faţa locuinţei sale, locuinţă care a fost vandalizată de ultraşii de la FCSB.

„Vă citesc ultimul mesaj cu Edi. Eu zic aşa: «Nu ai înţeles nimic, nu am vrut niciodată să pleci, nu vreau să controlez nimic dacă merg treburile. Dar cum să-mi trimiţi mie ameninţări cu avocatul? Nu-mi vine să cred, cum să ameninţi pe cineva şi apoi să mergi la el în curte să lucrezi? Dacă te-am stresat prea tare, iartă-mă şi pe mine, dar ce ai făcut cu avocatul nu-mi iese din cap. Eu nu fac viclenii, sunt om pe faţă». Asta am scris vineri seara, dar a doua zi, când am ieşit de la biserică, mi s-a spus că a postat iar pe Facebook nu ştiu ce”, a adăugat Gigi Becali.