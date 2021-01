Gheorghe Popescu: „Gică Hagi a avut unele declaraţii exagerate despre Ianis”

Popescu consideră nocivă atenţia acordată de presă lui Ianis Hagi, crede că evoluţiile acestuia nu ar trebui analizate din perspectiva numelui pe care îl poartă, dar spune că unele declaraţii ale t atălui său pot fi considerate exagerate . „Să lăsăm la o parte numele de pe spate. E băiatul lui Gică Hagi, dar ce treabă are chestia asta? Nu înţeleg de ce e pus atât sub lupă. Niciun jucător român care joacă în străinătate nu e atât de mult pus sub lupă cum e pus el. E greu ca Gică să-l privească pe Ianis din poziţia de antrenor. Îl priveşte din poziţia de tată. Gică Hagi a avut unele declaraţii exagerate, dar iau declaraţiile lui ca pe unele ale tatălui Hagi, nu ca pe ale antrenorului Hagi. Vouă vi se par exagerate unele declaraţii, dar eu le înţeleg”, a spus Gică Popescu la TV Telekom Sport.

Preşedintele clubului Viitorul Constanţa l-a lăudat pe internaţionalul român pentru evoluţiile de la Rangers, dar crede că nu poate fi comparat cu tatăl său din punct de vedere fotbalistic. "Mi se pare că e pe un drum foarte bun la Rangers. Nu mă uit la meciuri, mă uit la ce declară antrenorul. E foarte mulţumit de el, la ultimul meci a zis că a schimbat soarta meciului. Are o dezvoltare corectă, nu are calităţile lui Gică, are o altă structură fizică. Păi, Gică a fost printre cei mai buni din Europa, Gică avea explozie nativă. Ne aşteptăm ca la turneul final din acest an să fie unul dintre cei mai buni, la tineret. Ambele competiţii sunt importante acum, şi EURO U21, şi preliminariile mondialului. Copiii ăştia vor să meargă la CM, dar e important şi EURO U21, e dificil", a mai spus Gică Popescu.