Gabriela Ruse, performanţa carierei, s-a calificat în prima finală WTA! Salt uriaş în clasamentul mondial

Românca, care a fost nevoită să joace la Hamburg două meciuri în calificări, a început foarte bine partida din semifinale, cu un break, însă sportiva din Ucraina a fost jucătoarea mai bună a primului set. Iastremska nu şi-a mai pierdut serviciul, a reuşit trei break-uri la rând şi a luat setul după 37 de minute.

Ruse nu a acuzat şocul, a început să greşească tot mai puţin şi a egalat situaţia la seturi după alte 32 de minute. Decisivul a fost mult mai echilibrat. S-a mers cu serviciul până la 4-3 pentru Ruse, după care au urmat 3 break consecutive, 2 de partea româncei, care a închis partida la prima minge de meci.

La finalul întâlnirii, Ruse a vorbit despre calficarea în finală, perfomanţă pe care o consideră cel mai important succes din carieră. „Sunt în stare de şoc! Nu mă aşteptam. Sunt foarte fericită. Îi mulţumesc antrenorului, care mă sprijină în fiecare zi, fanilor şi părinţilor mei. Nu îmi găsesc cuvintele. Da, este cel mai important succes. După o lungă serie de accidentări, nu pot să cred că am ajuns până aici. Am avut multe luni în care n-am jucat, sunt extrem de fericită. Trebuie să mă relaxez acum, am crampe peste tot şi vreau să le mulţumesc românilor care au venit aici să mă susţină”, a spus Ruse la interviul de la finalul partidei.