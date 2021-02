Finala de la Australian Open valorează un cec uriaş: De ce Osaka e favorită cu Brady

Finala feminină de la Australian Open 2021 implică o favorită certă la trofeu, Naomi Osaka, şi o jucătoare americană, Jennifer Brady, despre care nimeni n-ar fi zis, acum două săptămâni, că e capabilă de a lega şase victorii pe tabloul principal al unui Grand Slam.

Ce-i drept, anul trecut, la US Open, Brady a avansat până în semifinale, însă acea competiţie s-a desfăşurat în condiţii speciale, cu foarte multe absenţe importante, din cauza pandemiei. Excluzând parcursul ei de la US Open 2020, Brady nu trecuse niciodată de optimi la un turneu major. Iar la Australian Open, până în acest an, bilanţul ei era unul mediocru: 3 meciuri câştigate, 3 pierdute şi o prezenţă în optimi, în 2017.

La această ediţie însă, Brady a beneficiat şi de o doză mare de noroc. Pentru că pe partea ei de tablou, favoritele au căzut pe capete, înainte să joace cu ea: Kenin (4 WTA) a ieşit în turul II, Pliskova (6 WTA) în turul III, Bencic (12 WTA) tot în turul III, iar Barty (1 WTA) în sferturi.

Astfel, Brady a putut avansa până în ultimul act, fără să fi jucat nici măcar cu o adversară din Top 20 mondial! Americanca de 1,78m urmează acum să atace primul ei titlu de Grand Slam din carieră, în condiţiile în care, în palmaresul ei, figurează un singur trofeu WTA, cucerit, anul trecut, la Lexington. Jocul lui Brady se bazează, în primul rând, pe un serviciu puternic, recordul ei personal fiind de 184 km la oră!

Osaka, imbatabilă în finalele de până acum

Chiar dacă în sport nimic nu e previzibil, Naomi Osaka porneşte ca mare favorită, înaintea finalei de sâmbătă. Pe lângă faptul că şi-a arătat forma excelentă în faţa unor jucătoare precum Muguruza şi Serena Williams, japoneza are deja şi experienţa unor finale de Grand Slam, toate câştigate: US Open 2018, Australian Open 2019 şi US Open 2020.

Dacă se va impune şi sâmbătă, ea va acumula 7.835 de puncte şi va trece pe locul 2, peste Simona Halep, în următorul clasament WTA, care va fi dat publicităţii, luni dimineaţă.

2.113.375 de dolari americani vor primi campionii de la Australian Open, la feminin şi la masculin. Finaliştii vor încasa 1.152.750$.

Traseele celor două finaliste:

Jennifer Brady

*Turul I: 6-1, 6-3 cu Bolsova Zadoinov (102 WTA)

*Turul II: 6-1, 6-2 cu Brengle (85 WTA)

*Turul III: 6-1, 6-3 cu Juvan (104 WTA)

*Optimi: 6-1, 7-5 cu Vekic (33 WTA)

*Sferturi: 4-6, 6-2, 6-1 cu Pegula (61 WTA)

*Semifinale: 6-4, 3-6, 6-4 cu Muchova (27 WTA)





Naomi Osaka

*Turul I: 6-1, 6-2 cu Pavlyuchenkova (39 WTA)

*Turul II: 6-2, 6-3 cu Garcia (43 WTA)

*Turul III: 6-3, 6-2 cu Jabeur (30 WTA)

*Optimi: 4-6, 6-4, 7-5 cu Muguruza (14 WTA)

*Sferturi: 6-2, 6-2 cu Hsieh (71 WTA)

*Semifinale: 6-3, 6-4 cu S. Williams (11 WTA)





Cum arată acum ierarhia virtuală

1. Barty 9.186 de puncte

2. Halep 7.255p

3. Osaka 7.135p

4. Kenin 5.760p

5. Svitolina 5.370p

6. Pliskova 5.205p

7. S. Williams 4.915p

8. Andreescu 4.905p

9. Sabalenka 4.810p

10. Kvitova 4.571p