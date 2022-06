FIFA a anunţat lista stadioanelor care vor găzdui Cupa Mondială din 2026

Dintre stadioane, 11 sunt în SUA, două în Canada şi trei în Mexic.

Forul nu a precizat unde vor avea loc meciul de deschidere şi finala.

Mexic, care a mai organizat CM în 1970 şi 1986, va găzdui meciuri în Ciudad de Mexico, Guadalajara şi Monterrey, în timp ce Canada, pentru prima dată gazdă a turneului final, va organiza meciuri la Vancouver şi Toronto.

Lista celor 16 stadioane care vor găzdui CM din 2026:

Canada: BMO Field (Toronto), BC Place (Vancouver)

SUA: MetLife Stadium (New York/New Jersey), Gilette Stadium (Boston), SoFi Stadium (Los Angeles), Lincoln Financial Field (Philadelphia), AT & T Stadium (Dallas), Levi's Stadium (San Francisco), Hard Rock Stadium (Miami), Mercedes-Benz Stadium (Atlanta), Lumen Field (Seattle), NRG Stadium (Houston), Arrowhead Stadium (Kansas City)

Mexic: Estadio Akron (Guadalajara), Estadio BBVA Bancomer (Monterrey), Estadio Azteca (Mexico).