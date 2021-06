FCSB a transferat un fundaş de 195 cm! Ce a spus austriacul despre Gigi Becali

La sosirea în România, ultimul pariu al latifundiarului din Pipera a declarat că este optimist în privinţa carierei sale fotbalistice „Prima impresie este foarte bună. Sunt fericit să fiu aici. Am ales să semnez cu FCSB pentru că este un club mare, cu o istorie mare, ambiţii mari. Sunt mândru să fiu aici. Am vorbit cu Steliano Filip (n.r. - fostul său coleg de la Hajduk Split) despre fotbalul din România, mi-a spus lucruri pozitive. Nu ştiu multe despre Gigi Becali, l-am văzut în câteva videouri. Sunt pregătit, este un tip simpatic, mă bucur să îl întâlnesc. Am venit la un club mare, este un pas important pentru mine. Nu am vorbit cu Gigi Becali, aştept să vorbim. Vrem să fim campionii României şi să ne calificăm în Conference League!”, a spus fotbalistul de 29 de ani, pentru reporterii prezenţi la aeroport, citat de gsp.ro.

Vucur a venit liber de contact de la gruparea din liga a 3-a germană Hallescher, acolo unde a petrecut un singur sezon. De-a lungul timpului, austriacul a mai jucat pentru Hajduk Split, Kaiserslautern, Wacker Innsbruck şi Lustenau.