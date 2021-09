Emma Răducanu, următorul capitol: Cum i s-a schimbat viaţa deja şi ce urmează pentru ea

2,5 milioane de dolari a primit Emma Raducanu pentru victoria de la US Open

Pentru Emma Răducanu, această primă săptămână de după victoria de la US Open, a fost una de acomodare.

Pentru că, după parcursul ei formidabil, la New York, viaţa ei s-a schimbat, din toate punctele de vedere. Primul efect concret al succesului a fost urcarea spectaculoasă în ierarhia WTA, unde a ajuns de pe locul 150 pe 23! Iar în viaţa de zi cu zi, Emma a trebuit să se obişnuiască, practic peste noapte, cu un alt statut social. Unul care a aruncat-o sub lumina reflectoarelor, cu apariţii în cadrul unor evenimente mondene, precum Gala Metropolitan Museum of Art (Met), alături de Sharon Stone, Justin Bieber, Kim Kardashian sau Serena Williams.

Începând de luni, după o săptămână de odihnă, Emma (18 ani) îşi va relua antrenamentele. Cu acest prilej, presa britanică a analizat cum va arăta următorul capitol, cel de după US Open 2021, pentru noua regină a circuitului feminin.

Puţine meciuri, multe ore de antrenament

În primul rând, calendarul Emmei până la finalul acestui sezon va include puţine meciuri. Pentru că Răducanu a luat hotărârea de a pune accent pe o perioadă mai lungă de pregătire, în vederea următoarei stagiuni. Sportiva din Marea Britanie vrea să-şi îmbunătăţească, în primul rând, condiţia fizică. Tocmai de aceea, Emma a renunţat la turneul de la Chicago, unde ar fi trebuit să joace, între 27 septembrie - 3 octombrie.

Astfel, următoarea apariţie a lui Răducanu va fi la Indian Wells (4-17 octombrie). Doar că noua campioană de la US Open are nevoie de un wild-card pentru a evolua în California, pentru că înscrierile s-au închis, pe când Emma era încă pe locul 150 WTA, clasare care nu i-a permis intrarea pe tabloul principal. Cum primirea unui wild-card e o simplă formalitate, Răducanu va apărea în turul I şi va juca alături de alte vedete, precum Barty (foto), Sabalenka sau Halep.

După Indian Wells, în luna noiembrie, Turneul Campioanelor, mutat la Guadalajara (Mexic) de la Shenzhen (China), va închide, în mod oficial, sezonul 2021. Doar că şansele Emmei de a prinde un loc aici sunt mici. În clasamentul WTA Race, pe baza căruia se obţine calificarea pentru Turneul Campioanelor, Răducanu ocupă acum locul 14, la 389 de puncte de locul 8, ultimul care asigură biletele pentru Guadalajra.

Dacă nu va merge la Turneul Campioanelor, britanica de 18 ani va mai avea o ultima apariţie pe teren în acest an, la un demonstrativ găzduit de Londra, între 25 şi 28 noiembrie.

Stafful ei se va mări

După Wimbledon 2021, turneu care a marcat prima ei apariţie pe tabloul unui Grand Slam şi unde a avansat până în optimi, Răducanu s-a despărţit de antrenorul Nigel Sears. Şi l-a angajat, temporar, pe Andrew Richardson, cu care a lucrat în perioada junioratului. Rămâne de văzut dacă parteneriatul cu Richardson va deveni unul permanent sau dacă Emma va opta pentru a lucra cu un nume mare. Mai ales că acum opţiunile ei sunt nelimitate, după ce a câştigat US Open.

În plus, britanica de 18 ani va trebui să-şi mărească stafful. Până acum, ea a avut un fizioterapeut, Will Herbet, plătit de Federaţia Engleză de Tenis. Cu care, de asemenea, a lucrat doar în anumite turnee. Pe viitor, având în vedere că va trece la un nivel superior, Răducanu îşi va angaja un fizioterapeut full-time, plus un antrenor de fitness.

Va intra pe mâna unui agent celebru

Succesul de la US Open a făcut ca Emma Răducanu să devină, peste noapte, cea mai atractivă ţintă pentru marile branduri. Care sunt disperate să-şi asocieze imaginea cu ea, mai ales că Emma e o sportivă multinaţională: s-a născut în Canada dintr-un tată român şi o mamă chinezoaică, iar acum reprezintă Marea Britanie, ţară în care a crescut de la vârsta de 2 ani.

IMG e compania care o are sub contract pe Răducanu. Şi va căuta să exploateze uriaşul ei potenţial de marketing, mai ales în piaţa din China. Specialiştii spun că Răducanu va merge pe urmele lui Na Li. În 2011, când a cucerit primul ei titlu de Grand Slam la French Open, cota chinezoaicei a explodat. Şi a devenit a doua cel mai bine plătită sportivă din lume, după Maria Şarapova (foto).

La New York, Emma a fost însoţită de Chris Helliar, agentul delegat din partea celor de la IMG. De acum înainte, Răducanu va intra pe mâna lui Max Eisenbud, celebrul agent care conduce divizia de tenis din cadrul IMG. Eisenbud a lucrat, de-a lungul anilor, cu jucătoare celebre de tenis, în frunte cu Maria Şarapova şi Na Li, obţinând contracte uriaşe de publicitate pentru cele două.