Emma Răducanu, cerul e limita: Marele Wilander a spus câte Grand Slam-uri va câştiga noua minune a tenisului

Boris Becker a fost primul care a vorbit, răspicat, despre posibilitatea ca Emma Răducanu să câştige US Open. Se întâmpla, acum câteva zile, când britanica tocmai ajunsese, în sferturi, la Flushing Meadows. Între timp, Răducanu şi-a încheiat triumfal parcursul fabulos de la New York, dovedind că are stofă de mare campioană.

Cum arată însă viitorul pentru această puştoaică de doar 18 ani, care a uimit lumea sportului? Răspunsul a fost oferit de Mats Wilander (57 de ani), expert Eurosport cu şapte titluri majore în palmares, dar şi de Martina Navratilova (64 de ani), cu 18 Grand Slam-uri câştigate.

Ce spun specialiştii despre Emma Răducanu?

*Mats Wilander: Emma Răducanu e solidă în toate aspectele jocului. E acolo în vârf deja şi va rămâne în elita tenisului mondial mult timp. Nu e vorba de o întâmplare ce a realizat la US Open, se mişcă perfect, are o tehnică extraordinară. În această săptămână, am vorbit despre îndoielile pe care le am în legătură cu forehandul ei. În finală, însă, acesta a funcţionat perfect, în special în lung de linie. Cred că va câştiga zece Grand Slamuri. Vibeul pe care l-am simţiti din partea ei la interviul de după finală a fost ceva special. Pe de-o parte, nu îi venea să creadă, pe de altă parte, am simţit foarte multă încredere dinspre ea. Eu, la primul Grand Slam câştigat, am fost extrem de îngrijorat, mă gândeam la ce speech voi ţine, mă gândeam la punctele jucate, la familie, la munca depusă, nu conştientizam ce se întâmpla, n-am putut trăi momentul. Abia la următoarele Grand Slamuri cucerite, am putut să mă bucur pe deplin, să mă simt eliberat. Emma era însă prezentă, e mult mai matură decât vârsta pe care o are. Are 18 ani, dar aici (n.r. - arată spre cap) are 32 de ani. E extrem de matură în abordare şi în joc, sunt sigur că va câştiga multe turnee. Are un calm impresionant.

*Martina Navratilova: Când vezi un asemenea talent, acesta nu poate fi oprit. Singurul lucru care ar putea să o oprească e propriul ei corp. Ea e aproape ca un produs finit, când de abia îşi începe cariera.