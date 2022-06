Edi Iordănescu, despre echipa naţională: Nu mai răspunde cum trebuie la presiune la jocurile cu miză

“S-au strâns foarte multe nerealizări, campanii ratate, eşecuri, frustrări, supărări... Sunt lucruri care s-au adunat în timp, care apasă mult mai tare decât lumea din exterior înţelege şi eu le resimt pe toate. Mă aşteptam să găsesc asta, dar nu atât de profund. Este important să reuşim să-i redresăm din punct de vedere mental, să le dăm încredere, încerc tot timpul să le arăt calea şi să-i asigur că trebuie să aibă încredere în ei, pentru că au valoare, au potenţial, însă e foarte important să reuşim să ne scuturăm de trecutul care nu este deloc reuşit, să avem gândirea corectă şi să reuşim exprimarea corectă în teren. Doar aşa avem o şansă”, a afirmat tehnicianul.

El a menţionat că nu îşi schimbă părerea în funcţie de un rezultat. “Încrederea mea în jucători este intactă. Eu nu mă schimb în funcţie de o emoţie de moment, în funcţie de un rezultat. Am încredere că putem să producem rezultate infinit mai bune. E adevărat că trebuie să strângem rândurile. Dacă vom fi suficient de puternici mental, cu siguranţă vom începe să producem şi rezultate”.

“Este exact ca şi cum ai fi bolnav şi trebuie să îţi înţelegi boala ca să îţi administrezi tratamentul. E de muncă, sunt pregătit pentru asta. Grupul, ceea ce mă bucură, are suflet. Vă garantez, sub cuvânt de onoare, din experienţa de mai bine de 12 ani, nu e vorba de atitudine. Nu e vorba de un grup care intră pe teren detaşat, neinteresat... E cu totul altceva. E un grup afectat emoţional, care nu mai răspunde cum trebuie la presiune la jocurile cu miză. Trebuie să înţelegem că echipa naţională poate să răzbată doar prin puterea grupului, toată lumea să tragă în aceeaşi direcţie. Grupul nu răspunde bine la comparaţii cu trecutul. Avem jucători care îşi doresc calificări. Emoţia există, dorinţa există, din păcate trebuie să găsim calea”, a adăugat Iordănescu.

Edward Iordănescu a menţionat că dacă nu ar fi avut încredere în jucători ar fi ales alt angajament.

“Vă spun cu sinceritate, e momentul să punem toate cărţile pe masă şi să nu ne ascundem după scuze şi după lucruri care nu stau în picioare. E momentul să ne spunem adevărul pur. Aveţi în faţă un om care, vă spun cu toată sinceritatea, în această provocare pe care o am am mult mai mult de câştigat decât de pierdut. Am un confort financiar, n-am nicio apăsare din punctul ăsta de vedere, la nivel intern am reuşit nişte performanţe care mi-au deschis uşa pentru posibilitatea de a merge în străinătate, am avut o experienţă în străinătate, dar o spun cu sinceritate că inclusiv de când am fost la echipa naţională am avut posibilitatea de a pleca în străinătate. Şi sunt sigur că şi după ce voi pleca de la echipa naţională, să dea Dumnezeu să fie un mandat cu succes, uşa va rămâne deschisă. Deci eu nu am de ce să mă feresc de vorbe. Sunt aici pentru că am acceptat această provocare şi pentru că am încredere în jucători. Dacă nu aveam încredere în jucători şi în valoarea lor cu siguranţă că îmbrăţişam o altă ofertă. Fugeam de această situaţie. Încrederea mea este incactă, este mare, dar e adevărat că nu va fi uşor”.

În ceea ce priveşte adversara de marţi, Bosnia, Iordănescu a spus că *este o echipă foarte arţăgoasă, combativă, care încearcă şi un fotbal pozitiv, de construcţie”.

Marţi, de la ora 21.45, România va întâlni în deplasare Bosnia-Herţegovina, în a doua etapă a Grupei 3 din Divizia B a Ligii Naţiunilor, meci care va fi transmis în direct de Antena 1.

Sâmbătă, în prima etapă, România a fost învinsă cu 2-0 de Muntenegru.